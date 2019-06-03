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В Дагомысе стартовал финал 50-х открытых Всероссийских соревнований «Белая ладья»

Символический первый ход сделал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович  

Участников и гостей 50-го юбилейного финала открытых Всероссийских соревнований «Белая ладья» в Дагомысе приветствовал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Он пожелал юным шахматистам интересно и с пользой провести 11 дней в Дагомысе: повысить свой шахматный уровень, обрести новых друзей и насладиться замечательной природой черноморского побережья. Аркадий Владимирович сделал символический первый ход в матче школьных команд из Республики Тыва и Свердловской области (напомним, что дружина из Екатеринбурга показала лучший результат среди российских команд в финале «Белой ладьи» 2018 года). 

 

Турнир проходит по швейцарской системе в 9 туров; на старт вышли 80 российских и 25 зарубежных команд (команда из Йемена, ранее подтвердившая свое участие и вылетевшая в Россию, до Сочи пока не добралась). В каждой команде выступают четыре школьника не старше 14 лет, при этом на четвертой доске обязательно должна выступать девушка. Отметим, что в финале-2019 в 19 командах выступают по две девушки, а в командах из Республики Тыва и Смоленской области - по три девушки. Самый юный участник соревнований в Дагомысе - Халид Келигов из Республики Ингушетия, он 2012 года рождения.

Фото Владимира Барского

http://ruchess.ru/news/all/v_dagomyse_startoval_final_50_kh_otkrytykh_vserossiyskikh_sorevnovaniy_belaya_ladya/

 

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