Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям турнира

1 июня в Международный день защиты детей в оздоровительном комплексе "Дагомыс" г. Сочи торжественно открылся финал 50-х открытых Всероссийских соревнований «Белая ладья». Приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям направил Президент России Владимир Путин.

В приветствии главы государства, в частности, говорится: «В нашей стране шахматы всегда пользовались особой популярностью. Мы по праву гордимся именами выдающихся представителей отечественной шахматной школы, которые своими триумфальными победами и достижениями прославили её на весь мир. Большой вклад в развитие шахмат в России внёс знаменитый турнир «Белая ладья», отмечающий в нынешнем году своё 50-летие. Для многих его участников он стал значимой вехой на пути к будущим успехам, позволил им впервые заявить о себе, набраться соревновательного опыта. И конечно, важно, что в последние годы серьёзную конкуренцию нашим ребятам составляют юные спортсмены из других стран, которые интересуются шахматами и стремятся добиться впечатляющих результатов. Уверен, что юбилейные, 50-е состязания «Белая ладья» пройдут на высоком уровне, надолго запомнятся творческой, доброжелательной атмосферой».

Гостей приветствовали исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский, исполнительный директор ФИДЕ Виорел Бологан, заместитель генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев и заслуженный тренер СССР, один из основателей «Белой ладьи» Анатолий Быховский. Завершила вечер короткая, но яркая и динамичная концертная программа с веселым салютом из конфетти и воздушных шариков.

В финальном турнире, который пройдет по швейцарской системе в 9 туров, примут участие 80 российских и 26 зарубежных команд.

Фото Владимира Барского

http://ruchess.ru/news/all/v_dagomyse_torzhestvenno_otkrylsya_final_50_kh_otkrytykh_vserossiyskikh_sorevnovaniy_belaya_ladya/