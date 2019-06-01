25 мая 2019 года во Всероссийском детском центре "Смена" (с. Сукко, г. Анапа) подвели итоги Всероссийского шахматного фестиваля имени 12 чемпиона мира А.Е.Карпова.

Победителем соревнований стала сборная команда Краснодарского края! Состав команды: Ятченко Леонид, Шадрин Михаил, Деревщиков Никита, Аббасов Азиз, Морозова Юлия. Бронзовыми призерами стали ребята из г. Краснодара ( Сурков Александр, Шакун Аркадий, Меленчук Ольга, Даноян Константин, Кривошей Таисия). Поздравляем!

Команда сборной Новороссийска заняла 12 место (Задорожный И., Морарь К., Беляков Д,, Хон И., Щербакова И.).

видеорепортаж- https://www.youtube.com/watch?v=-DCoOyxwyRM

фото турнира - https://m.vk.com/album-52411440_263124653

Техническая информация - http://chess-results.com/tnr440503.aspx?lan=11&ar..

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края