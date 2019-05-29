Сегодня в Староминском районе, Шахматы на волне популярности не только в школе!
В популяризации шахмат активно участвует районная газета Степная новь!
В Доме детского творчества состоялся детский турнир, посвященный окончанию учебного года. Все дети с удовольствием приняли участие в этой увлекательной игре и получили массу положительных эмоций!
Юный помощник судьи вручал награды призёрам!
Участники, родители зрители, сотрудники и руководитель Дома детского творчества, остались очень довольны прошедшим Праздником шахмат!
Призёры сделали фото на память!
Информацию предоставил Алексей Глушко