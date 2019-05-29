Ожидается участие 105 команд

В 2019 году открытые Всероссийские соревнования по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций празднуют полувековой юбилей. Финальные соревнования пройдут с 1 по 11 июня в Дагомысе. В турнире ожидается участие 105 команд, включая 25 иностранных делегаций. Впервые в Дагомыс приедут шахматисты из Южной Америки, а представительство Африки расширится за счет команд из Египта, Намибии и Судана.

Организаторы турнира – Российская шахматная федерация (РШФ) и Министерство спорта Российской Федерации. Соревнования проходят при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «ФосАгро».

В составе команды 4 игрока (не менее 1 девушки) в возрасте 14 лет и моложе. Участники сыграют 9 туров по швейцарской системе. Итоги будут подведены 10 июня.

Победители турнира из числа иностранных команд получат право на участие в международном турнире «Аэрофлот-опен» 2020 года. Лучшая российская команда, при поддержке Фонда Тимченко и РШФ, отправится во Францию и сыграет матч-турнир с французскими юными шахматистами.

Основанный в 1969 году Всероссийский шахматный турнир команд образовательных учреждений «Белая Ладья» ежегодно расширяет круг участников. В период с сентября 2018 года по май 2019 года в отборочных региональных соревнованиях первенства в различных регионах России приняли участие около 50 тысяч школьников младше 14 лет.

Начиная с 2015 года финал получил статус международного. В этом году ожидается участие 25 иностранных команд-победителей школьных команд в своих странах. Для сравнения: в 2015 году в Дагомыс прибыли школьники из шести стран, в 2016 году – из девяти, в 2017 году – из семнадцати, а в 2018 – из двадцати.

В этом году в Дагомыс должны приехать команды из 80 субъектов Российской Федерации, а также дружины из Англии, Армении, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Германии, Греции, Египта, Израиля, Ирландии, Казахстана, Кении, Киргизии, Латвии, Молдавии, Монголии, Намибии, Румынии, Словакии, Судана, Туркменистана, Узбекистана, Франции, Чехии и Эстонии.

Пятый раз в истории турнира в финальных играх «Белой ладьи» участвуют воспитанники детских домов. Представители Люльпанского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Республики Марий Эл получили путевку в финал, выиграв турнир «Восхождение». Это соревнование среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот прошло в марте 2019 года. Участие этой команды стало возможным благодаря программе РШФ, направленной на развитие шахматного образования для детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках соревнования впервые состоится о матч между сборными командами школьников России и Индии. Матч проводится по двум дисциплинам: классические шахматы и блиц. В составе команд: два юноши и две девушки. Лидер сборной Индии 12-летний Гукеш – в настоящее время является самым юным гроссмейстером в мире

3-5 июня состоится международный семинар для тренеров и преподавателей под руководством главного тренера сборных команд России Сергея Яновского.

Традиционно на открытии и во все дни соревнований для юных шахматистов будет организована обширная культурно-развлекательная программа: соревнования по футболу, баскетболу, бадминтону, шведским шахматам; игровая гостиная; творческие конкурсы и интеллектуальные викторины, киноклуб и мастер-классы по рисованию с командой опытных волонтеров. Каждый вечер будет проводиться разбор партий и мастер-классы на русском языке со старшим тренером женской сборной России, международным гроссмейстером Сергеем Рублевским и международным гроссмейстером Павлом Малетиным, и на английском – с экс-чемпионом Европы, международным гроссмейстером Эрнесто Инаркиевым и старшим тренером юношеской сборной России, международным гроссмейстером Михаилом Кобалия.

Параллельно с финалом «Белой ладьи» будет проходить итоговое соревнование участников проекта «Шахматы в школах», который реализуется РШФ совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. В турнире примут участие 11 команд из Алтайского, Забайкальского, Краснодарского краев, Брянской, Кемеровской, Новосибирской, Псковской, Тульской областей, а также республик Ингушетия, Удмуртия и Чувашия.

3-6 июня с участием российских и иностранных специалистов пройдет международная конференция «Шахматы в школах», на которой , в том числе будут представлены доклады об опыте и результатах участия в проекте «Шахматы в школах» от 11 регионов Российской Федерации.

Турнирная страница

http://ruchess.ru/championship/detail/2019/belaya_ladya_2019/

http://ruchess.ru/news/all/yubileynyy_final_beloy_ladi_proydet_v_dagomyse_s_1_po_11_iyunya/