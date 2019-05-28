Шахматному клубу "Блиц" города Ейска 1 год!!! В честь этой даты прошёл праздничный турнир по быстрым шахматам.

Победители: 1 место - Мальченко Алексей, 2 место - Турченко Игорь, 3 место - Балашов Михаил.

Среди детей 1 место занял Бескорсов Николай.

В торжественной обстановке родители молодых шахматистов поблагодарили учредителя клуба Виталия Осипова за огромный вклад в развитие шахматного вида спорта на территории Ейского района.

Новых побед и спортивных достижений!!!

Информацию предоставил Мальченко Алексей