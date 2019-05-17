Завершился Конкурс на лучшую организацию преподавания шахмат в государственных и муниципальных образовательных организациях Краснодарского края в 2018-2019 учебном году.

На участие в конкурсе на лучшее обучение шахматам поступило 72 заявки от общеобразовательных организаций из 816 общеобразовательных организаций Краснодарского края.

Победитель конкурса определился решением Конкурсной комиссии по наибольшей сумме баллов, набранных общеобразовательными учреждениями по всем разделам программы Конкурса.

По итогам конкурса победители и призеры распределились, следующим порядком:

1. МБОУ лицей № 4 муниципального образования г. Краснодар, количество баллов 695

2. МБОУ лицей «ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ» муниципального образования г. Новороссийск, количество баллов 681

3. МАОУ СОШ № 40 имени М.К. Видова муниципального образования г. Новороссийск, количество баллов 617

Для участия в итоговом межрегиональном мероприятии проекта «Шахматы в школах» в п. Дагомыс, город Сочи (ФГАУ «ОК «Дагомыс» УДП РФ) с 3 по 7 июня 2019 года - приглашается команда МБОУ лицей №4 муниципального образования город Краснодар занявшая 1-е место.

Протокол

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края