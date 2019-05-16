С 16 по 23 июня в Москве состоится Этап детского кубка России по шахматам "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ-2019" среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет.

Место проведения - «Московский педагогический государственный университет» по адресу: г. Москва, Проспект Вернадского, д.88.

Проживание - отель Салют 4* по адресу: г. Москва, Ленинский пр.,158 (находится в 10 минутах от места проведения турнира).

Общий денежный призовой фонд турнира составляет 50% от турнирных взносов.

Основная программа:

Турнир по классическим шахматам

Дополнительная программа:

Блиц

Командный зачет

Обучающий семинар для тренеров с выдачей сертификата

Психологические семинары для родителей: “Детские шахматы. Приближение к спорту"

Посещение Музея Шахмат

Обсчет рейтинга: FIDE, РШФ.

Заявки на турнир подаются в форме регистрации на сайте

Для подробной информации:

sokolova@chessrussian.ru

+7 (495) 118 23 06

Организатор турнира: Русская шахматная школа

Официальный сайт турнира https://cdsh.ru/kubok/