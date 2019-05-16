С 16 по 23 июня в Москве состоится Этап детского кубка России по шахматам "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ-2019" среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет.
Место проведения - «Московский педагогический государственный университет» по адресу: г. Москва, Проспект Вернадского, д.88.
Проживание - отель Салют 4* по адресу: г. Москва, Ленинский пр.,158 (находится в 10 минутах от места проведения турнира).
Общий денежный призовой фонд турнира составляет 50% от турнирных взносов.
Основная программа:
Турнир по классическим шахматам
Дополнительная программа:
Блиц
Командный зачет
Обучающий семинар для тренеров с выдачей сертификата
Психологические семинары для родителей: “Детские шахматы. Приближение к спорту"
Посещение Музея Шахмат
Обсчет рейтинга: FIDE, РШФ.
Заявки на турнир подаются в форме регистрации на сайте
Для подробной информации:
sokolova@chessrussian.ru
+7 (495) 118 23 06
Организатор турнира: Русская шахматная школа
Официальный сайт турнира https://cdsh.ru/kubok/