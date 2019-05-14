Приглашаем на очередной детский турнир по классическим шахматам в Академии шахмат «Каисса».

Соревнования проводятся в Краснодаре, в Академии шахмат «Каисса», по адресу ул. Садовая 195, 2 этаж, вход с торца здания.

Дата проведения – 18 мая – 9 июня 2019 г.

Организаторы соревнований - Академия шахмат «Каисса».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.

Главный судья – судья первой категории – Мухин Алексей Владимирович.

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы» (Приказ" Об утверждении правил вида спорта "шахматы" от 17 июля 2017 г. № 654 Министерства спорта РФ, в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. №1087).

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров.

Регистрацию на турнир необходимо пройти на сайте kaissa-chess.ru в разделе «Мероприятия».

Количество участников ограничено. Турнирный зал вмещает до 60 человек.

Положение о турнире

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края