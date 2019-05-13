Пятый этап «гран-при 2019» собрал в Павловском СКЦ 14 соискателей наград в очередном соревновании по быстрым шахматам из этой серии.

А. Гуков записал на свой счет первую победу в этом году, его результат 8 очков из 9 возможных.

7 очков набрал М. Понужаев, столько же очков у третьего призера – Б. Натального.

Пятерку сильнейших замкнули: В. Чурюмов и Д. Кашкаха у обоих по 6 очков.

По сумме пяти этапов по-прежнему Б. Натальный на первой позиции, теперь у него 92 балла, а Д. Кашкаха идет вторым, его актив 82 балла.

После победы на этапе А.Гуков переместился на третье место с результатом 68 баллов.

Информацию предоставил Давыденко Василий Данилович.