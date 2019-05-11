06 мая 2019 года состоялось Общее собрание КОО Федерация шахмат Краснодарского края.
В Общем собрании приняло 16 членов Федерации:
- Бондаренко Евгений Михайлович – член Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Президент ОО «Шахматная федерации города Новороссийска»;
- Брызгалин Кирилл Дмитриевич - член Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Вице-Президент Сочинской городской физкультурно-спортивной общественной организации «Шахматная федерация»;
- Давиденко Василий Данилович - член Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Председатель Павловской районной шахматной федерации;
- Купальян Георгий Семенович - член Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Президент Федерации шахмат города Краснодар;
- Мальченко Алексей Николаевич - член Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Президент МОО Федерация шахмат Щербиновского района Краснодарского края;
- Мороз Роман Анатольевич - член Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Президент Федерации шахмат и шашек г. Славянск-на-Кубани и Славянского района;
- Бордовицина Екатерина Валерьевна - член Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Президент МОО Федерация шахмат Лабинского района Краснодарского края;
- Хистев Василий Михайлович - член Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Председатель Шахматной федерации Кущевского района;
- Ширшиков Николай Васильевич – член Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»;
- Юрин Игорь Георгиевич - член Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Президент МОО Федерация шахмат Тбилисского района Краснодарского края;
- Шушковский Владимир Владимирович - член Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Президент МОО «Федерация шахмат Новопокровского района Краснодарского края»;
- Грушев Василий Сергеевич - член Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Президент Шахматной федерации города Туапсе;
- Усков Андрей Владимирович - член Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Руководитель общественной организации «Федерация шахмат и шашек Темрюкского района»;
- Федоров Максим Александрович - член Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Президент МОО «Федерация шахмат Тимашевского района Краснодарского края»;
- Каспарян Андрей Вирабович - член Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Президент МОО Федерация шахмат Усть-Лабинского района Краснодарского края;
- Глушко Алексей Данилович - член Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», Президент МОО Федерация шахмат Староминского района Краснодарского края.
Ключевой вопрос: направление делегата КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на XIV внеочередной съезд Российской шахматной федерации. Решено направить Сметана Владимира Васильевича делегатом КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» на XIV внеочередной съезд Российской шахматной федерации.
Протокол №3 Общего собрания КОО Федерация шахмат Краснодарского края: