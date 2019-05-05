02.05.2019г. в РДК ст. Тбилисской, ул. Красная, 24 состоялся открытый турнир Тбилисского с/поселения по шахматам среди школьников, посвященный дню Весны и Труда. В турнире приняло участие 16 команд из 8 школ района( 48 человек).

Победители турнира среди учащихся 5-11классов—СОШ № 5 ( 13очков) : слева направо Кириллов Олег 8а кл., Ланг Виталий 9б кл., Тумасян Оганес 9б кл., тренер майор запаса Жижов Сергей Иванович.

2 место у команды СОШ № 6( 12очков), слева направо: Панова Виктория, Кривицкая Алина, Ласточкин Максим, Андриосян Тигран, тренер Скорбин Сергей Владимирович.

3 место у первой команды СОШ № 2 (10,0 очков) - Гребенюков Ростислав 9а, Князев Роман 9б,Щеколдин Олег 9б, тренер Чаюков Сергей Васильевич

Среди учащихся 1—4 классов все три призовые места у воспитанников ДЮСШ "Авангард" директор Попов Александр Сергеевич, ( тренер Золото Михаил Вадимович).

Команда №2 в составе Мартынюк Захар, Тимофеев Игорь, Ногинский Ярослав заняла 1 место—13,0 очков;

у команды №1 в составе Ланг Вивиан, Пивоваров Роман, Дашко Захар второе место 11,5 очков;

у команды №3 в составе Шевляков Игорь, Рыбалкин Иван, Душенко Ника третье место 11,0 очков.

На фото слева направо: Тимофеев Игорь, Мартынюк Захар, Ногинский Ярослав, Дашко Захар, Ланг Вивиан, Пивоваров Роман, Душенко Ника, Шевляков Игорь, Рыбалкин Иван.

Тренер Золото Михаил Вадимович.

На следующий день 03.05.2019г. там же в РДК ст.Тбилисской прошел шахматный турнир среди взрослых посвященный Дню Победы. Участвовало 17 человек ( 4 школьника и 13 взрослых).

Спонсор турнира Тбилисское с/поселение.

Победители турнира слева направо: 1 место 6,5 очков из 7 у Кутняка Юрия Николаевича ( офицер-вертолетчик, штурман боевого вертолета, несколько лет прослужил в Афганистане; 2 место завоевал капитан мед. службы в запасе Козырев Валентин Николаевич 6,0 очков из 7; 3 место 5,0 очков у Прядкина Николая Ивановича.

Информацию предоставил Юрин Игорь Георгиевич Президент МОО "Федерация шахмат Тбилисского района Краснодарского края"