В турнире сыграют 11 команд

Параллельно с финалом юбилейной «Белой ладьи» в Дагомысе с 3 по 7 июня пройдет итоговое соревнование участников проекта «Шахматы в школах», который реализуется Российской шахматной федерацией совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

В этом году в турнире примут участие 11 команд из регионов-участников проекта, представляющих школы-победительницы Конкурса на лучшее преподавание шахмат в общеобразовательных организациях 2018-2019 гг.

К участию приглашаются представители Алтайского, Забайкальского, Краснодарского краев, Брянской, Кемеровской, Новосибирской, Псковской, Тульской областей, а также республик Ингушетия, Удмуртия и Чувашия.

Состав команды: 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девочки) и 1 тренер-представитель.

Заявки на участие принимаются до 15 мая 2019 года.

Положение -

http://www.ruchess.ru/news/all/itogovoe_sorevnovanie_proekta_shakhmaty_v_shkolakh_proydet_v_dagomyse/