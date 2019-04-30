30 апреля 2019 года состоялось 20-е заседание Президиума КОО Федерация шахмат Краснодарского края.

Обсудили заявление Казакова Александра Владимировича о выходе из КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» по причине смены руководителя Ейской районной общественной организации «Шахматная федерация». Решено: Исключить Казакова Александра Владимировича из членов КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».

Обсудили заявление о вступлении в КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» от Осипова Виталия Викторовича – Президент Ейской районной общественной организации «Шахматная федерация». Решено: Принять в члены КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Осипова Виталия Викторовича – Президент Ейской районной общественной организации «Шахматная федерация».

Протокол 20 Президиума КОО Федерация шахмат Краснодарского края: