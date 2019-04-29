27 апреля 2019 года состоялась открытая Спартакиада Черноморского побережья среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Мир без границ".

В соревновании принимало участие 44 спортсмена из 12 муниципальных образований.

Турнир прошёл в доброй и дружеской обстановке с угощениями и подарками.

Соревнования проведены на высоком организационном уровне, цели: привлечение инвалидов к занятиям физической культурой и спортом. Социально-психологическая адаптация и активизация жизнедеятельности людей с ограниченными физическими возможностями. Выявление сильнейших инвалидов- спортсменов для их участия в соревнованиях высшего ранга.

Победители и призёры соревнований:

Среди мужчин

1 место Букарин Михаил, Северский район

2 место Губерня Николай, Белореченский р-он

3 место Дахно Илья, г.Новороссийск

Среди женщин:

1 место Николенко Анастасия, г.Новороссийск

2 место Мацук Ирина, г.Новороссийск

3 место Росляк Александра, Белореченский р-он

Среди мальчиков и девочек:

1 место Ковтун Раиса, Славянский р-он

2 место Нечепуренко Надежда, Северский р-он

3 место Бруньковский Дмитрий, Славянский р-он

Среди слепых:

1 место Гринцов Федор, Красноармейский район

2 место Семёнов Петр, Туапсинский р-он

3 место Гладких Владимир, Туапсинский р-он

Инициатива проведения принадлежит Общественной организации Краснодарского края "Мир без границ".

Содействие оказали:

Отдел по физической культуре и спорту МО Туапсинский район.

МОО "Федерация шахмат г.Туапсе и Туапсинского района"

Депутаты Туапсинского района и Новороссийска.

Клуб шахмат "Дебют"

Спортивная школа №10 пгт. Новомихайловский.

Спасибо Всем огромное!!!

Играйте в умные игры!!!

Информацию о турнире предоставила МОО "Федерация шахмат г. Туапсе и Туапсинского района"