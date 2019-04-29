27 апреля 2019 года состоялась открытая Спартакиада Черноморского побережья среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Мир без границ".
В соревновании принимало участие 44 спортсмена из 12 муниципальных образований.
Турнир прошёл в доброй и дружеской обстановке с угощениями и подарками.
Соревнования проведены на высоком организационном уровне, цели: привлечение инвалидов к занятиям физической культурой и спортом. Социально-психологическая адаптация и активизация жизнедеятельности людей с ограниченными физическими возможностями. Выявление сильнейших инвалидов- спортсменов для их участия в соревнованиях высшего ранга.
Победители и призёры соревнований:
Среди мужчин
1 место Букарин Михаил, Северский район
2 место Губерня Николай, Белореченский р-он
3 место Дахно Илья, г.Новороссийск
Среди женщин:
1 место Николенко Анастасия, г.Новороссийск
2 место Мацук Ирина, г.Новороссийск
3 место Росляк Александра, Белореченский р-он
Среди мальчиков и девочек:
1 место Ковтун Раиса, Славянский р-он
2 место Нечепуренко Надежда, Северский р-он
3 место Бруньковский Дмитрий, Славянский р-он
Среди слепых:
1 место Гринцов Федор, Красноармейский район
2 место Семёнов Петр, Туапсинский р-он
3 место Гладких Владимир, Туапсинский р-он
Инициатива проведения принадлежит Общественной организации Краснодарского края "Мир без границ".
Содействие оказали:
Отдел по физической культуре и спорту МО Туапсинский район.
МОО "Федерация шахмат г.Туапсе и Туапсинского района"
Депутаты Туапсинского района и Новороссийска.
Клуб шахмат "Дебют"
Спортивная школа №10 пгт. Новомихайловский.
Спасибо Всем огромное!!!
Играйте в умные игры!!!
Информацию о турнире предоставила МОО "Федерация шахмат г. Туапсе и Туапсинского района"