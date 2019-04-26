Российские спортсмены приглашаются в августе в Сочи.

С 26 августа по 31 августа Педагогический Шахматный Союз при поддержке СГФСОО «Шахматная Федерация» проводит открытый шахматный фестиваль для детей 2001 г.р. и моложе «OPENSOCHI 2019».

Фестиваль состоит из четырех шахматных состязаний: турниров по классическим шахматам, по быстрым шахматам, по блицу и конкурса решения задач.

Основным турниром станет турнир по классическим шахматам. Игры пройдут с 27 по 30 августа. Игроки будут разделены на четыре возрастные категории. В младшие категории допускаются игроки с рейтингом fide не выше 1599. У них игра пройдет в 8 туров с контролем 50 минут на партию с добавлением 10 сек. на ход. В старшие категории допускаются игроки с рейтингом до 1899 fide, у них игра пройдет в 8 туров с контролем 60 минут на партию каждому игроку с добавлением 30 сек. на каждый ход.

31 августа состоится РАПИД.Игроки будут разделены на три возрастные категории, в каждой из которых игрокам предстоит сражаться 7 туров с контролем 10 минут на партию с добавлением 5 секунд на ход.

Турнир по Блицу пройдет 28 августа в 2-х категориях: «Детский турнир 2007+» и «OPEN». В каждой категории игра пройдет в 9 туров с контролем 3 минуты на партию с добавлением 2 сек. на ход.

Конкурс решения задач пройдет 27 августа. Юные участники будут разделены на четыре возрастные категории, как и в турнире по классическим шахматам. В каждой игрокам предстоит в течении 2-х таймов решать задачи на мат в 1 ход, 2 хода, 3 хода разного уровня сложности на разное количество баллов. Конкурс выиграют участники, набравшие наибольшее число баллов.

Положение о проведении открытого турнира по шахматам

Положение о проведении открытого турнира по блицу

Положение о проведении открытого турнира по быстрым шахматам

Директор ПШС Моисеев Сергей Сергеевич