23 апреля 2019 года в городе Краснодаре в помещении Детской спортивной школы по шахматам состоялся Семинар по проекту "Шахматы в школах".

На открытии выступили вице-президент КК "КФШК" Купальян Г.С., представитель департамента образования и науки г. Краснодара, директор ДЮСШ№7 Фомиченко Э.А.

В семинаре принимали участие 70 слушателей краснодарских образовательных учреждений.

Все они получили Сертификат Краевой общественной организации " Федерация шахмат Краснодарского края"

Семинар провел Костьев Александр Николаевич - президент Международного школьного шахматного Союза, руководитель проекта " Шахматы в школах"

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края