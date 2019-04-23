21 апреля в Пвловском СКЦ состоялся четвертый этап «гран-при 2019», в котором приняли участие 12 шахматистов.

Вторую победу в этом году одержал Д. Кашкаха, в его активе 7,5 очков из 9 возможных.

На втором месте финишировал Б. Натальный, он набрал 7 очков,

столько же у третьего призера – В.Давиденко.

В шестерку сильнейших вошли: А. Гуков – 6,5 очков, С. Шушанян и М. Понужаев у обоих по 6 очков.

По сумме четырех этапов Б. Натальный сохранил лидерство, у него 76 баллов,

Д. Кашкаха на второй позиции – 70 баллов,

третий показатель у В. Давиденко – 50 баллов.

Очередной турнир из этой серии состоится 5 мая.

Информацию предоставил В.Давиденко