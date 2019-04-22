21 апреля закончился Квалификационный турнир по шахматам МО Туапсинский район среди мальчиков и девочек.

В турнире участвовали шахматисты г. Туапсе и Туапсинского района.

31 спортсмен боролись за первые места в 3 группах.

В группе А участвовал 8 человек. Призовые места распределились таким образом:

Круговая система-7 туров

1 место - Ермишев Савва(7 очков из 7) ( пгт. Новомихайловский)

2 место - Дорошенко Павел (6 очков из 7) г. Туапсе (шк. им. Ботвинника)

3 место - Сухов Давид(5 очков из 7)

г. Туапсе ( шк. им. Ботвинника)

Группа В(Швейцарская система-8 туров)

1 место- Урумян Грант( 8 очков из 8)(клуб шахмат "Дебют") г. Туапсе

2 место-Цветов Александр(6 очков из 8) (пгт. Новомихайловский)

3 место-Барсегян Амаяк(6 очков из 8) (шк. им. Ботвинника)

2 и 3 место решил коэффициент Бухгольца ( Согласно положению турнира)

Среди девочек в группе В

первое место заняла Татиана ( 4,5 очка из 8) (пгт. Новомихайловский)

Группа С(Швейцарская система-8 туров)

1 и 2 место решил коэффициент Бухгольца (Согласно положению турнира)

1 место- Трофимов Даниил ( 5,5 очков из 8) (Клуб шахмат "Дебют") г.Туапсе

2 место- Марков Владимир ( 5,5 очков из 8)

3 место- Оганян Эрик (5 очков из 8) (Клуб шахмат "Дебют")г.Туапсе

Среди девочек в группе С интрига была до последней минуты ,все призеры набрали по 5 очков и только коэффициент Бухгольца и личная встреча ( согласно положению турнира) распределила места таким образом

1 место - Овчинникова Ульяна (5 очков из 8)(Клуб шахмат "Дебют")г.Туапсе

2 место- Цветова Мария( 5 очков из 8)(пгт.Новомихайловский)

3 место- Грушева Милана ( 5 очков из 8)( Клуб шахмат "Дебют")г.Туапсе

И ,конечно же мы не могли отметить самых маленьких участников турнира -2013 года рождения

Плужников Александр

Овчинников Илья

Детки получили грамоты за участие и небольшие призы

Для многих деток- этот турнир был первый!

Они показали классный результат!

Переборов в себе все страхи и волнения детки показали достойную игру.

Церемонию награждения посетил "Ветеран" шахмат- Журавлёв Василий Анисимович. Немного рассказав ребятам свою историю,он пожелал ребятам много побед!

Спасибо огромное тренерам-за их труд и терпение,за веру!

Тренера детей:

Грушев Василий( Клуб шахмат "Дебют")г. Туапсе

Кудряшов Василий Дмитриевич (пгт. Новомихайловский)

Гайгальник Валентин Владиславович (шк. им. Ботвинника) г. Туапсе

Спасибо Вам огромное!

Победы ребят- это Ваши победы!

Организаторами турнира является МОО "Федерация шахмат г. Туапсе и Туапсинского района и Клуб Шахмат "Дебют"

Мы желаем всем красивых партий и ярких побед!

Играйте в умные игры!

Информацию предоставил Президент МОО«Федерация шахмат г.Туапсе и Туапсинского района»

Василий Грушев