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МИХАИЛ ИЗРАИЛЕВИЧ ШЕРЕШЕВСКИЙ празднует день рождения

Председатель Наблюдательного совета КОО"Федерация шахмат Краснодарского края"- Шерешевский Михаил Израилевич (международный мастер (IM), заслуженный тренер БССР) сегодня празднует день рождения.  

Михаил Израилевич Шерешевский родился 21 апреля 1950 года в Минске. Уже в 16 лет Михаил вышел в финал чемпионата СССР среди взрослых 1967 года, отобравшись из первенства Белоруссии. Больших лавров в сильном соревновании, которое в качестве эксперимента проводилось по швейцарской системе, Шерешевский не снискал, но талантливого юношу заметили, – вскоре его стал опекать такой известный гроссмейстер и теоретик, как Исаак Болеславский. 

Помощь мудрого наставника помогла молодому шахматисту выполнить мастерский норматив. В отложенной решающей партии против Сергея Юферова на Мемориале Сокольского (1971) Шерешевский отчаялся было найти победу, но при ночном анализе Болеславский придумал, как использовать скрытые ресурсы двух слонов – при доигрывании Михаил уверенно победил и получил повышение в звании. 

Михаил Шерешевский – неоднократный призер чемпионатов Белоруссии, Вооруженных сил СССР, участник Спартакиад СССР в составе белорусской команды. В 80-е годы известный мастер сосредоточился на тренерской работе, занимаясь с юниорской командой республики. Через его руки прошло множество юных шахматисток и шахматистов, и в 1988 году Шерешевский за успехи своих подопечных получил звание заслуженного тренера Белоруссии. Самые известные ученики Михаила Шерешевского – гроссмейстеры Алексей Александров, Елена Заяц, Илаха Кадымова. 

На основе бесценных практических материалов по окончаниям, глубоко исследованным на занятиях с учениками, Михаил Израилевич написал две знаменитые книги: «Контуры эндшпиля» и «Стратегия эндшпиля», которые и с точки зрения XXI века считаются классическими. Чемпион мира Магнус Карлсен высоко оценил труды Шерешевского практически через 30 лет после их издания! 

Елена Заяц: «В Минске я начала тренироваться у Михаила Шерешевского. И снова мне крупно повезло. Михаил Израилевич был превосходным шахматным методистом. Не зря его книга, первоначально получившая от автора название «Методика подготовки шахматистов высоких разрядов», а после книгоиздателями переименованная в «Советский шахматный конвейер», была переведена на многие языки и разошлась по миру многотысячными тиражами. Михаилу Израилевичу было что рассказать. Когда я начала у него заниматься, он писал книгу "Контуры эндшпиля" и попросил меня, 14-летнюю пигалицу, проверить рукопись на наличие ошибок: грамматических, орфографических, правильности расстановки фигур на диаграммах... Ошибок там, конечно, не было (максимум 2-3 запятые), но рукопись была изучена очень внимательно – ответственное же дело доверили. Понимание эндшпиля резко улучшилось». 

В 1990 году Шерешевский уехал в Болгарию. Белорусский шахматист успешно сыграл несколько турниров, выиграл «швейцарку» в Испании, выполнил балл гроссмейстера, хорошо выступил в побочном турнире Элените-1994, но затем с головой ушел в бизнес и пропал из поля зрения шахматистов на долгие годы. 

Возвращение Михаила Шерешевского в шахматы произошло несколько лет назад. Мастер стал публиковать в интернете видео-уроки и тренировать нескольких перспективных юниоров, в том числе россиянина Арсения Нестерова. Опытный тренер возглавил шахматное отделение знаменитой школы «Сириус» для ведущих молодых спортсменов России, сессии которой проходят в Сочи. А недавно в серии "Библиотека РШФ" вышла новая книга Михаила Шерешевского "Моя методика. От разрядника - к гроссмейстеру". Предисловие к ней написал президент РШФ Андрей Филатов.

"С Михаилом Шерешевским я познакомился в Минске почти 30 лет назад, когда поступил на шахматное отделение института физкультуры в столице Белоруссии. Михаил Израилевич, сам сильный шахматист-практик (неоднократный призер чемпионатов Белоруссии и Вооруженных Сил СССР, входил в сборную республики) был очень авторитетным тренером. Лучшие его ученики Алексей Александров, Елена Заяц и Илаха Кадымова становились победителями и призерами юношеских чемпионатов мира и Европы, а всего Шерешевский подготовил семь гроссмейстеров - еще в те годы, когда это звание дорогого стоило!" (А. Филатов). 

http://ruchess.ru/persons_of_day/shereshevsky_pd/

 

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