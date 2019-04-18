Соревнования проводятся в городе Майкопе (Республика Адыгея) с 03 мая (день приезда) по 05 мая (день отъезда) 2019г. в Республиканском шахматном клубе по адресу: г. Майкоп, ул. Гагарина, 7.
Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в
шахматы ФИДЕ.
Предварительные заявки на участие в Соревновании (см. приложение №1) отправляются
на адрес электронной почты: adygeyachessfed@mail.ru (Федерация шахмат Республики
Адыгея) не позднее 29 апреля 2019 года.
Заявки на размещение участников и сопровождающих лиц (см. приложение №2)
отправляются на адрес электронной почты: yuri_y70@mail.ru (Мешалкин Ю. Ю.)
до 21-00 29 апреля 2019 года.
Зам. главного судьи соревнования – Погребной Евгений Николаевич (8-928-842-68-64).
Директор турнира – Мешалкин Юрий Юрьевич (8-928-465-64-69).
Положение о проведении турнира
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края