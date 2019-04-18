Известному тренеру и организатору было 64 года

17 апреля на 65-м году жизни скончался Анатолий Григорьевич Эртель, основатель и соучредитель Академии шахмат "Каисса" (Краснодар). Мастер спорта, тренер, воспитавший международных гроссмейстеров Руслана Пономарёва и Эдуарда Андреева, международного мастера Виктора Дмитренко. Вел тренерскую деятельность с 1988 года. По его инициативе впервые состоялся шахматный турнир «Небуг», который постепенно вырос до международного фестиваля с большой армией поклонников.

А. Г. Эртель - бывший доцент Адыгейского государственного университета, кандидат юридических наук и кандидат экономических наук. Несколько лет входил в состав Наблюдательного Совета РШФ.

Российская шахматная федерация выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

http://ruchess.ru/news/all/ushel_iz_zhizni_anatoliy_grigorevich_ertel_1955_2019/