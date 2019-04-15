C 23 марта по 14 апреля в Павловском СКЦ проходил традиционный турнир памяти одного из сильнейших в 2000-х годах шахматистов района -В. Г. Близнюка, учрежденный Главой КХ ИП Богатыревым С.В.

Соревнование проводилось по круговой системе с 30- минутным контролем времени. До последнего тура исход турнира был непредсказуем, распределение мест решилось в последний игровой день.

В одиннадцатом туре М. Понужаев в партии с А. Гуковым отклонил предложенную ничью, но просрочил лимит времени и потерпел первое поражение на турнире.

В дальнейшем М. Понужаев переиграл В. Подлозного и обеспечил себе первое место с результатом 11 очков из 12 возможных.

Судьба второго места решалась в противостоянии Б. Натальный – А. Гуков, напряженный поединок завершился в пользу Б. Натального, который с 10 очками стал «серебряным» призером.

В активе В. Давиденко тоже 10 очков, но поражение в личной встрече отодвинуло его на третье место.

Лучший результат среди ветеранов у В. Чурюмова – 7,5 очка,

на втором месте С. Шушанян – 5,5 очка,

третий результат показал В. Подлозный – 5 очков.

Самый юный участник турнира В. Криворучка (СШ№2) набрал 2,5 очка.

Награды участникам соревнований вручила представитель крестьянского хозяйства Е. Богатырева.

Информацию предоставил В. Давиденко