08 апреля 2019 года приняты решения на Президиуме КОО "Федерации шахмат Краснодарского края":
- Освободить Пешкова Вадима Викторович с должности Вице-президента по работе с календарным планом спортивных мероприятий Краснодарского края. Назначить Мальченко Алексея Николаевича Вице-президентом по работе с календарным планом спортивных мероприятий Краснодарского края с 09 апреля 2019 года.
- Утвердить решение Тренерского совета Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» (Приложение 1).
- Утвердить изменения и направить на согласование в приказ Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 29 декабря 2018 года № 1580 «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2019 год» (Приложение 2).
- Направить в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края проект Соглашения о разграничении полномочий (Приложение 3).
- Объявить Общее собрание членов Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» на 06 мая 2019 года в 12-00 по адресу: Красноармейская ул., 34, микрорайон Центральный, Краснодар. Поручить Президенту Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» Сметане В.В. направить письменное уведомление членам Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края».
- Поддержать мероприятие информационно Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» и обратиться к СГФСОО для включения в Календарный план города Сочи - Детский Кубок России «Сочи 2019».