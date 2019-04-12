 

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Президент Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края"

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Принято решение на Президиуме Федерации о проведении общего собрания Федерации 06 мая 2019 года

08 апреля 2019 года приняты решения на Президиуме КОО "Федерации шахмат Краснодарского края":

  • Освободить Пешкова Вадима Викторович с должности Вице-президента по работе с календарным планом спортивных мероприятий Краснодарского края. Назначить Мальченко Алексея Николаевича  Вице-президентом по работе с календарным планом спортивных мероприятий Краснодарского края с 09 апреля 2019 года.
  • Утвердить решение Тренерского совета Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» (Приложение 1).
  • Утвердить изменения и направить на согласование в приказ Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 29 декабря 2018 года № 1580 «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2019 год» (Приложение 2).
  • Направить в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края проект Соглашения о разграничении полномочий (Приложение 3).
  • Объявить Общее собрание членов Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» на 06 мая 2019 года в 12-00 по адресу: Красноармейская ул., 34, микрорайон Центральный, Краснодар. Поручить Президенту Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» Сметане В.В. направить письменное уведомление членам Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края».
  • Поддержать мероприятие информационно Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» и обратиться к СГФСОО для включения в Календарный план города Сочи - Детский Кубок России «Сочи 2019».

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