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Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

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Подведены итоги детского первенства Краснодарского края

Участникам прислал поздравительную телеграмму Владимир Крамник  

С 19 марта по 1 апреля 2019 г. на Кубани в п. Ольгинка (ОК "Орбита") Туапсинского района прошло первенство Краснодарского края среди детей. 

Об официальном старте Первенства Краснодарского края по шахматам объявил вице-президент федерации шахмат Краснодарского края Евгений Крамник, зачитав телеграмму от имени 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника! Представители Министерства спорта Краснодарского края пожелали успехов юным шахматистам. 

Мероприятие открывал турнир по быстрым шахматам,в нём приняло участие 95 спортсменов из 10 муниципальных образований. 

166 юных шахматистов сразились в классические шахматы по 6 возрастным группам. В течение турнира была организована дополнительная программа. 

Для всех желающих были даны блиц-ответы на вопросы в рамках «Судейского семинара», прошедшего 23-25 марта, в работе которого приняли участие более 50 человек. Подтвердили и повысили судейские категории 10 судей. Лекторами семинара выступили судьи Всероссийской категории - Якименко Анна, Христенко Елена, Оганьян Арсен, судьи первой категории Мухин Алексей, Георгиев Константин. 

Среди участников первенства был проведен «Конкурс решения задач» (26 марта 2019 г.). 

29 марта первенство Краснодарского края посетил мастер ФИДЕ (2548), экс-чемпион Европы среди юношей Роман Валерьевич Нечепуренко.На лекцию мастера и сеанс одновременной игры пришли более 40 ребят, Роман отметил высокий уровень подготовки юных шахматистов. 

В перерывах между турами и подготовкой ребята выходили на спортплощадки для подвижных игр и на пока ещё прохладный пляж. 

Первенство Краснодарского края среди юношей и девушек, мальчиков и девочек финишировало первенством по блицу, который прошёл 31 марта 2019 года. В турнире принял участие 91 спортсмен из 14 муниципальных образований Краснодарского края. 

Подробная информация о турнире: 

Шахматы- http://chess-results.com/tnr425182.aspx?lan=11 

Быстрые шахматы- http://chess-results.com/tnr424877.aspx?lan=11&ar.. 

Блиц - http://chess-results.com/tnr427839.aspx?lan=11&ar.. 

http://ruchess.ru/news/all/podvedeny_itogi_detskogo_pervenstva_krasnodarskogo_kraya_/

 

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