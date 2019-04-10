В ст.Тбилисской, шестого апреля ул.Красная, 24, РДК состоялся шахматный блицтурнир среди учащихся 1-4 классов СОШ Тбилисского района, посвященный Дню космонавтики.
Личное первенство. В турнире приняло участие 29 учащихся из СОШ № 1, 2, 4, 5, 6, 10, 14 и ДЮСШ.
Победители слева направо:
2 место занял Мартыненко Захар 6 школа, 4,5 очка из 5;
1 место занял Андриасян Тигран 6 школа 5,0 из 5;
3 место занял Ланг Вивиан 4,0 из 5, 5 школа.
Грамотами Тбилисского с/поселения награждены девочки и мальчики СОШ.
Информацию предоставил Юрин Игорь Георгиевич
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края