В ст. Голубицкой прошёл второй этап кубка города Темрюка по блицу.
Турниры проходят один раз в квартал, финальный этап пройдет в первую субботу декабря.
После четырех этапов будут определены шесть сильнейших игроков ,которые разыграют звание чемпиона города Темрюка по блицу.
Пока ещё не приняли участия в двух первых этапах постоянные участники финала мастера ФИДЕ Владислав Тюнин и Александр Долженко.
Во втором этапе порадовали своей игрой и результатами ученики Андрея Ускова Максим Кудрицкий и Анастасия Буковская, недавно вернувшиеся с первенства Краснодарского края.
Информацию предоставил Aндрей Усков