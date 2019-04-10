В ст. Голубицкой прошёл второй этап кубка города Темрюка по блицу.

Турниры проходят один раз в квартал, финальный этап пройдет в первую субботу декабря.

После четырех этапов будут определены шесть сильнейших игроков ,которые разыграют звание чемпиона города Темрюка по блицу.

Пока ещё не приняли участия в двух первых этапах постоянные участники финала мастера ФИДЕ Владислав Тюнин и Александр Долженко.

Во втором этапе порадовали своей игрой и результатами ученики Андрея Ускова Максим Кудрицкий и Анастасия Буковская, недавно вернувшиеся с первенства Краснодарского края.

Информацию предоставил Aндрей Усков