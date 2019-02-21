С 29 по 31 марта 2019 года на безе пансионата «Звезда» по адресу: с. Рожок Неклиновского района Ростовской области, согласно утвержденной программе, проводится Межрегиональньный семинар судей по шахматам. К прохождению итогового зачетного тестирования допускаются участники семинара, прослушавшие полный курс лекций. Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет ОСОО «Федерация шахмат Ростовской области» (далее - ФШРО). Непосредственное проведение возлагается на руководителя семинара. – Половина Елену Васильевну (арбитр ФИДЕ, ССВК, г. Таганрог). Ассистенты руководителя семинара – Абрамова Ирина Николаевна (ССВК, п. Тарасовский), Трифонов Евгений Иванович (ССВК, г. Волгодонск).

Заявки на участие в семинаре направлять Половина Елене Васильевне на e-mail: polovina@mail.ru.

Каждый слушатель должен иметь при себе паспорт и книжку спортивного судьи.

положение по семинару:

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края