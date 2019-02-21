20 февраля 2019г. президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Сметана Владимир Васильевич, в рамках программы «Шахматы в школе» на территории Краснодарского края, передал шахматный инвентарь и шахматную литературу Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №3 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район Краснодарский край .

В торжественном мероприятии принимали участие Начальник Управления образования администрации муниципального образования Кавказского района Демченко Седа Григорьевна

Председатель шахматной федерации Кавказского района Панкратов Олег Глебович

Начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки Кавказского района Великоцкий Геннадий Николаевич.

В актовом зале лицея состоялось путешествие в шахматное королевство. Ученики 1-11 классов побывали на гостевом поле, поле загадок, историческом поле. В путешествии приняли участие воспитанники МАДОУ ЦРР-ДС №32 Сеанс одновременной игры, провел президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Сметана Владимир Васильевич.

Мы уверены, что все, кто занимается шахматами, пронесут свою любовь и привязанность к ним через всю жизнь. Ведь только мудрость шахмат даст ответ твоей душе на множество вопросов, ведь «игрока» средь шахматистов нет, а есть боец, художник и философ

Справка:

Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края закреплено участие 816 школ края в программе «Шахматы в школах». 25 школ в 18 муниципальных образованиях Краснодарского края смогут дополнительно получить учебно-методическое пособия «Шахматная школа» В.Барского для первого и второго года обучения шахматам, рекомендованное РШФ и изданное при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Комплекс включает в себя учебник и рабочую тетрадь для ученика, и методическое пособие для учителя. Методическое пособие ориентировано, прежде всего, на педагогов начального школьного образования, которые смогут максимально быстро и качественно улучшить свои знания о шахматах. На основе данной методики любой педагог, даже не имеющий опыта преподавания шахмат, сможет организовать проведение занятий в течение учебного года (33 урока, по одному уроку в неделю).

В крае объявлен Конкурс на лучшее преподавание шахмат на 2018-2019 учебный год, в котором смогут принять участие все школы края, участвующие в программе «Шахматы в школах» на территории Краснодарского края.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края