Краевая общественная организация "федерация шахмат краснодарского края"

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае

News

Турниры в городах Краснодарского края

ШАХМАТНЫЕ ШКОЛЫ И КЛУБЫ В КРАЕ

Новости о шахматах

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

На сайте

Сейчас 62 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Последние авторы

Популярные посты

Новое в блогах

Подписаться на эту RSS-ленту

Популярные блогеры

Проект «Шахматы в школах» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко продолжается в Краснодарском крае в 2018-2019 учебном году.

19 февраля 2019г. президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»  Сметана Владимир Васильевич, в рамках программы «Шахматы в школе» на территории Краснодарского края, передал шахматный инвентарь и шахматную литературу в Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 города Лабинска муниципального образования Лабинсккого района Краснодарского края. 

В торжественном мероприятии принимали участие Зам главы МО Лабинского района Хаустова Инна Михайловна

Начальник управления образования Захарин Александр Витальевич

Начальник воспитательного отдела УО Приступина Галина Николаевна

Директор центра творчества им. Д. Шеваршидзе г. Лабинск Ерофеенкова Олеся Александровна

Председатель Муниципальной общественной организации «Федерация шахмат Лабинского района Краснодарского края» Бордовицина Екатерина Валерьевна  

Шахматы – это игра с тысячелетней историей, которая не теряет своей популярности даже в век расцвета компьютерных технологий. Одним из главных достоинств шахмат является развитие интеллектуальных способностей. Процесс игры заставляет работать сразу два полушария мозга, поэтому они развиваются гармонично и слаженно. Шахматы – это элитарная игра, которую обожали многие политические деятели, ученые, писатели, творческие люди из разных эпох. Наш мозг получает бесценную интеллектуальную подпитку, совершенствуется и развивается во время игры в шахматы. 

Справка:

Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края закреплено участие 816 школ края в программе «Шахматы в школах». 

25 школ в 18 муниципальных образованиях Краснодарского края  смогут дополнительно получить учебно-методическое пособия «Шахматная школа» В.Барского для первого и второго года обучения шахматам, рекомендованное РШФ и изданное при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Комплекс включает в себя учебник и рабочую тетрадь для ученика, и методическое пособие для учителя. Методическое пособие ориентировано, прежде всего, на педагогов начального школьного образования, которые смогут максимально быстро и качественно улучшить свои знания о шахматах. На основе данной методики любой педагог, даже не имеющий опыта преподавания шахмат, сможет организовать проведение занятий в течение учебного года (33 урока, по одному уроку в неделю). 

В крае объявлен Конкурс на лучшее преподавание шахмат на 2018-2019 учебный год, в котором смогут принять участие все школы края, участвующие в программе «Шахматы в школах» на территории Краснодарского края.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравится
Social buttons
Предыдущие новости на сайте:

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

Владимир Владимирович Путин

Президент России

Дмитрий Анатольевич Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации

Аркадий Владимирович Дворкович

Президент ФИДЕ

Кирсан Николаевич Илюмжинов

Экс-Президент ФИДЕ

Песков Дмитрий Сергеевич

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь Президента России

Игорь Евгеньевич Левитин

Помощник Президента Российской Федерации

Александр Дмитриевич Жуков

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации

Александр Геннадиевич Хлопонин

Заместитель председателя правительства Российской Федерации

Юрий Иванович Лобанов

Международный арбит

Аслан Газизович Бешуков

Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Георгий Семенович Купальян

Президент Федерации шахмат города Краснодара

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Кирилл Брызгалин

Президент Шахматной федерации города Сочи

Мясников Данил Вадимович

Президент Шахматной федерации города Туапсе

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

Константин Георгиев

Президент шахматной федерации г. Геленджика

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

Павел Трегубов

Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

FIDE title - Grand Master

Борис Савченко

FIDE title - Grand Master

Антон Демченко

FIDE title - Grand Master

Михаил Панарин

FIDE title - Grand Master

Мелори Бедия

FIDE title - Grand Master