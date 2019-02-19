19 февраля 2019г. президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Сметана Владимир Васильевич, в рамках программы «Шахматы в школе» на территории Краснодарского края, передал шахматный инвентарь и шахматную литературу в Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 города Лабинска муниципального образования Лабинсккого района Краснодарского края.

В торжественном мероприятии принимали участие Зам главы МО Лабинского района Хаустова Инна Михайловна

Начальник управления образования Захарин Александр Витальевич

Начальник воспитательного отдела УО Приступина Галина Николаевна

Директор центра творчества им. Д. Шеваршидзе г. Лабинск Ерофеенкова Олеся Александровна

Председатель Муниципальной общественной организации «Федерация шахмат Лабинского района Краснодарского края» Бордовицина Екатерина Валерьевна

Шахматы – это игра с тысячелетней историей, которая не теряет своей популярности даже в век расцвета компьютерных технологий. Одним из главных достоинств шахмат является развитие интеллектуальных способностей. Процесс игры заставляет работать сразу два полушария мозга, поэтому они развиваются гармонично и слаженно. Шахматы – это элитарная игра, которую обожали многие политические деятели, ученые, писатели, творческие люди из разных эпох. Наш мозг получает бесценную интеллектуальную подпитку, совершенствуется и развивается во время игры в шахматы.

Справка:

Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края закреплено участие 816 школ края в программе «Шахматы в школах».

25 школ в 18 муниципальных образованиях Краснодарского края смогут дополнительно получить учебно-методическое пособия «Шахматная школа» В.Барского для первого и второго года обучения шахматам, рекомендованное РШФ и изданное при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Комплекс включает в себя учебник и рабочую тетрадь для ученика, и методическое пособие для учителя. Методическое пособие ориентировано, прежде всего, на педагогов начального школьного образования, которые смогут максимально быстро и качественно улучшить свои знания о шахматах. На основе данной методики любой педагог, даже не имеющий опыта преподавания шахмат, сможет организовать проведение занятий в течение учебного года (33 урока, по одному уроку в неделю).

В крае объявлен Конкурс на лучшее преподавание шахмат на 2018-2019 учебный год, в котором смогут принять участие все школы края, участвующие в программе «Шахматы в школах» на территории Краснодарского края.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края