19 февраля 2019г. президент КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Сметана Владимир Васильевич, в рамках программы «Шахматы в школах» на территории Краснодарского края, передал шахматный инвентарь и шахматную литературу в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Курганинска Краснодарского края.

В торжественном мероприятии принимали участие Панков Борис Васильевич, заместитель главы муниципального образования Курганинский район по социальным вопросам;

Романова Марина Эльдаровна, начальник управления образования администрации муниципального образования Курганинский район;

Еремин Вячеслав Викторович, начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район;

Макова Галина Петровна, ведущий специалист управления образования администрации муниципального образования Курганинский район;

Поломеев Владимир Михайлович, ведущий специалист управления образования администрации муниципального образования Курганинский район

Ширшиков Николай Васильевич президент федерации шахмат г. Армавира.

Справка:

Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края закреплено участие 816 школ края в программе «Шахматы в школах».

25 школ в 18 муниципальных образованиях Краснодарского края смогут дополнительно получить учебно-методическое пособия «Шахматная школа» В.Барского для первого и второго года обучения шахматам, рекомендованное РШФ и изданное при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Комплекс включает в себя учебник и рабочую тетрадь для ученика, и методическое пособие для учителя. Методическое пособие ориентировано, прежде всего, на педагогов начального школьного образования, которые смогут максимально быстро и качественно улучшить свои знания о шахматах. На основе данной методики любой педагог, даже не имеющий опыта преподавания шахмат, сможет организовать проведение занятий в течение учебного года (33 урока, по одному уроку в неделю).

В крае объявлен Конкурс на лучшее преподавание шахмат на 2018-2019 учебный год, в котором смогут принять участие все школы края, участвующие в программе «Шахматы в школах» на территории Краснодарского края.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края