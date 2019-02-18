Новости краевых органов власти

На Кубани проходит новый этап проекта «Шахматы в школе»

В рамках его реализации 26 школ посетят представители Федерации шахмат Краснодарского края.

В школах Отрадненского и Успенского районов и в Армавире уже состоялся праздник «В шахматном королевстве» и турнир. Президент Федерации шахмат края, член наблюдательного Совета Федерации шахмат РФ Владимир Сметана рассказал ребятам о перспективах развития этой игры в школе и вручил победителям состязания ценные подарки.

В рамках проекта, который продлится до 4 марта, такие встречи пройдут и в других школах региона. Кроме того, будет проведен конкурс на лучшую организацию преподавания игры. По итогам определяются лидеры. Трем лучшим общеобразовательным заведениям вручат ноутбуки, шахматные комплекты и денежные призы для педагогов.

Как сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, уже несколько лет по всему краю на уроках, в секциях и кружках ученики в возрасте от семи лет осваивают интеллектуальную игру. С детьми занимаются педагоги физкультуры и математики, окончившие специальные курсы.

– За последние два года число участников программы «Шахматы в школах» увеличилось почти в 25 раз. В 2018 - 2019 годах в нее включены 818 школ из всех муниципальных образований. В проекте участвуют более 76 тысяч учащихся, – сказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики края Андрей Цветков.

Кроме того, в 56 организациях дополнительного образования из 37 муниципалитетов действуют шахматные отделения и секции, в которых занимаются порядка семи тысяч человек.

Новости краевых органов власти

Пресс-служба администрации Краснодарского края

https://krasnodar.ru/content/2/show/467573/