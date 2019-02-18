Краевая общественная организация "федерация шахмат краснодарского края"

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае

News

Турниры в городах Краснодарского края

ШАХМАТНЫЕ ШКОЛЫ И КЛУБЫ В КРАЕ

Новости о шахматах

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

На сайте

Сейчас 63 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Последние авторы

Популярные посты

Новое в блогах

Подписаться на эту RSS-ленту

Популярные блогеры

В Армавире реализуется краевая программа "Шахматы в школу"

Актуальные темы 

 

Праздник «О спорт - ты мир» состоялся в армавирской 9-й школе в понедельник, 18 февраля. Учащиеся подготовили танцевальные и вокальные номера. Посетили торжество и представители администрации города, Думы. Приехали и гости из столицы региона.  Президент краевой Федерации шахмат Владимир Сметана подарил детворе ценные подарки: учебно-методическую литературу и рабочие тетради, магнитную шахматную доску, шахматные наборы и часы. Это стало возможным благодаря реализации краевого проекта «Шахматы в школу» при поддержке благотворительного фонда Тимченко. Старт которому был дан 3 года назад. 

Владимир Сметана, президент   Федерации шахмат Краснодарского края: 

«В этом году в проекте принимает участие 816 школ из 1211. Мы считаем, что это колоссальный успех. И я практически уверен, что в следующем году в проекте примут участие все школы… Самое главное – мы не хотим, чтобы все у нас были гроссмейстерами. Шахматы - инструмент, с помощью которого дети становятся умнее. Мы хотим, чтобы наши дети научились играть в шахматы, получили самые ключевые компетенции, которые есть при игре в шахматы: научились думать, принимать решения, отвечать за свои решения, изучать свои ошибки». 

Подобные встречи в рамках очередного этапа реализации проекта «Шахматы в школу» продлятся до 4 марта. В ходе него также будет проведен конкурс среди образовательных организаций края на лучшее преподавание шахмат. Тройка школ-призеров получит ценные призы. Кстати, 2019-й год юбилейный и для регионального Чемпионата по шахматам «Белая ладья». В этом году состязания пройдут в 50-й раз. Турнир состоится в Армавире – уже в апреле. Юные шахматисты уже готовятся к престижным состязаниям.  

Игорь Гуреев, заместитель главы МО г.Армавир: 

«На территории города Армавира функционирует шахматная школа- одна из старейших школ Краснодарского края. Сегодня здесь занимается около 1400 человек. Армавирцы показывают отличные результаты на различных уровнях. И важно привлекать к занятию данным видом спорта как можно больше детей».

Подобное мероприятие состоялось в тот же день и в 10-й школе.

Надо сказать, что уже несколько лет по всей Кубани, и Армавир не исключение, на уроках, в секциях и кружках ученики в возрасте от семи лет осваивают интеллектуальную игру. С детьми занимаются педагоги физкультуры и математики, окончившие специальные курсы.  

http://www.armawir.ru/about/info/news/18932/?fbclid=IwAR3oHcsZBvl-CBBq-ZwCbFfh__CTMfVS26ulZKITxnedy7tabrOWLxTlLYQ

Администрация МО город Армавир, официальный сайт

Нравится
Social buttons
Предыдущие новости на сайте:

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

Владимир Владимирович Путин

Президент России

Дмитрий Анатольевич Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации

Аркадий Владимирович Дворкович

Президент ФИДЕ

Кирсан Николаевич Илюмжинов

Экс-Президент ФИДЕ

Песков Дмитрий Сергеевич

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь Президента России

Игорь Евгеньевич Левитин

Помощник Президента Российской Федерации

Александр Дмитриевич Жуков

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации

Александр Геннадиевич Хлопонин

Заместитель председателя правительства Российской Федерации

Юрий Иванович Лобанов

Международный арбит

Аслан Газизович Бешуков

Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Георгий Семенович Купальян

Президент Федерации шахмат города Краснодара

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Кирилл Брызгалин

Президент Шахматной федерации города Сочи

Мясников Данил Вадимович

Президент Шахматной федерации города Туапсе

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

Константин Георгиев

Президент шахматной федерации г. Геленджика

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

Павел Трегубов

Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

FIDE title - Grand Master

Борис Савченко

FIDE title - Grand Master

Антон Демченко

FIDE title - Grand Master

Михаил Панарин

FIDE title - Grand Master

Мелори Бедия

FIDE title - Grand Master