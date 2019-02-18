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Праздник «О спорт - ты мир» состоялся в армавирской 9-й школе в понедельник, 18 февраля. Учащиеся подготовили танцевальные и вокальные номера. Посетили торжество и представители администрации города, Думы. Приехали и гости из столицы региона. Президент краевой Федерации шахмат Владимир Сметана подарил детворе ценные подарки: учебно-методическую литературу и рабочие тетради, магнитную шахматную доску, шахматные наборы и часы. Это стало возможным благодаря реализации краевого проекта «Шахматы в школу» при поддержке благотворительного фонда Тимченко. Старт которому был дан 3 года назад.

Владимир Сметана, президент Федерации шахмат Краснодарского края:

«В этом году в проекте принимает участие 816 школ из 1211. Мы считаем, что это колоссальный успех. И я практически уверен, что в следующем году в проекте примут участие все школы… Самое главное – мы не хотим, чтобы все у нас были гроссмейстерами. Шахматы - инструмент, с помощью которого дети становятся умнее. Мы хотим, чтобы наши дети научились играть в шахматы, получили самые ключевые компетенции, которые есть при игре в шахматы: научились думать, принимать решения, отвечать за свои решения, изучать свои ошибки».

Подобные встречи в рамках очередного этапа реализации проекта «Шахматы в школу» продлятся до 4 марта. В ходе него также будет проведен конкурс среди образовательных организаций края на лучшее преподавание шахмат. Тройка школ-призеров получит ценные призы. Кстати, 2019-й год юбилейный и для регионального Чемпионата по шахматам «Белая ладья». В этом году состязания пройдут в 50-й раз. Турнир состоится в Армавире – уже в апреле. Юные шахматисты уже готовятся к престижным состязаниям.

Игорь Гуреев, заместитель главы МО г.Армавир:

«На территории города Армавира функционирует шахматная школа- одна из старейших школ Краснодарского края. Сегодня здесь занимается около 1400 человек. Армавирцы показывают отличные результаты на различных уровнях. И важно привлекать к занятию данным видом спорта как можно больше детей».

Подобное мероприятие состоялось в тот же день и в 10-й школе.

Надо сказать, что уже несколько лет по всей Кубани, и Армавир не исключение, на уроках, в секциях и кружках ученики в возрасте от семи лет осваивают интеллектуальную игру. С детьми занимаются педагоги физкультуры и математики, окончившие специальные курсы.

http://www.armawir.ru/about/info/news/18932/?fbclid=IwAR3oHcsZBvl-CBBq-ZwCbFfh__CTMfVS26ulZKITxnedy7tabrOWLxTlLYQ

Администрация МО город Армавир, официальный сайт