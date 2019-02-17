Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ, член Попечительского совета РШФ Александр Жуков посетил стенд Югры на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи. Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова познакомила почетного гостя со спортивным потенциалом автономного округа и рассказала о процессе подготовки к Всемирной шахматной Олимпиаде 2020 года. Александру Жукову продемонстрировали макет спортивного объекта, который планируется возвести в Ханты-Мансийске в рамках подготовки к Олимпиаде.

Также на стенде Югры Александр Жуков сыграл товарищескую партию с гроссмейстером Яном Непомнящим.

http://ruchess.ru/news/all/aleksandr_zhukov_posetil_stend_yugry_na_ploshchadke_rossiyskogo_investitsionnogo_foruma/