15 февраля 2019 года Федерация шахмат Краснодарского края обратилось Губернатору Краснодарского края и в Прокуратуру Краснодарского края из-за ситуации связанной с появлением и утверждением Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2019 год - вид спорта "Шахматы".

16 ноября 2018 года на Заседания Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» (далее - КОО «Федерация шахмат Краснодарского края») Протокол № 14/1 состоялось обсуждение проект Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я) с учетом всех предложений, поступивших от муниципальных федераций шахмат Краснодарского края и профессиональных шахматистов Краснодарского края. Было принято решение утвердить Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я) (Приложение 1). Так же было поручено первому вице-президенту КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Георгию Семеновичу Купальяну направить в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края утвержденный Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я) на согласование. Результаты согласования (протокол разногласий в случае такого) с Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края информировать Президиум КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». (Приложение 2)

19 ноября 2018 года Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я) был направлен на согласование в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края Вх. № В-54-16357/01-08 от 18.11.2018.

12 декабря 2018 года поступило сопроводительное письмо № 967 от 12.12.2018 Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края в соответствии с которым нам предлагалось «согласовать» «ПОЛОЖЕНИЕ о краевых соревнованиях по шахматам на 2019 год (код вида спорта – 0880002511Я)» неизвестного происхождения, в котором было запланировано провести в 2019 году всего два (!) мероприятия: Командное первенство Краснодарского края и Первенство Краснодарского края. При этом предложенные нами спортивные мероприятия были проигнорированы и фактически перечеркнуты (из четырнадцати осталось только два(!!!) (Приложение 3).

21 декабря 2018 года был направлен ответ на письмо № 967 от 12.12.2018 в адрес первого заместителя министра по физической культуре и спорту Краснодарского края С.А. Мясищева от первого вице-президента КОО Федерация шахмат Краснодарского края – Г.С. Купальяна, в котором было отмечено, что два мероприятия – явно недостаточное количество и повторно направлен Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я) (Приложение 1). (Приложение 4).

На протяжении ноября - декабря 2018 года и января - февраля 2019 года практически ежедневно мы пытались выйти на диалог по согласованию предложенного Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я) (Приложение 1), но временно исполняющий обязанности директора государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта» И.В. Васильченко и заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края В.Е. Пермяков игнорировали все попытки КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», и не шли на контакт.

Каких-либо причин, по которым 12 из запланированных мероприятий не могут быть проведены, министерство по физической культуре и спорту Краснодарского края и ГБУ КК «Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта» привести не удосужились. Фактически мы вообще не получили ответа на направленные нами предложения.

Более того, вместо конструктивного диалога нам навязали «свой» календарный план по виду спорту шахматы на 2019 год, в ультимативном порядке без какого -либо обсуждения и согласования с нами, издав Приказ № 134 от 11.02.2019 года за подписью заместителя министра физической культуры и спорта Краснодарского края В.Е. Пермяков (Приложение 5).

По единому мнению КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», данный Приказ вредит виду спорту шахматы в Краснодарском крае и не может быть исполнен по следующим причинам:

Приказ № 134 от 11.02.2019 года нарушает Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Статья 16.1. Права и обязанности региональных спортивных федераций, в части необоснованного ограничения права аккредитованной региональной спортивной организации КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»: организовывать и проводить, в том числе совместно с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, чемпионаты, первенства и кубки субъекта Российской Федерации по соответствующему виду спорта, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков субъекта Российской Федерации.

Приказ № 134 от 11.02.2019 года нарушает Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Статья 16.1. Права и обязанности региональных спортивных федераций в части исполнения обязательств аккредитованной региональной спортивной организации КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» согласно ст. 16.1.2.3) участвовать в формировании и реализации календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, в том числе организовывать и (или) проводить ежегодно чемпионаты, первенства и (или) кубки субъекта Российской Федерации по соответствующему виду спорта; и ст. 16.1.2.4) организовывать и (или) проводить ежегодно региональные и межмуниципальные спортивные соревнования по развиваемым виду или видам спорта.

Приказ № 134 от 11.02.2019 года нарушает Приказ от 14 сентября 2015 года № 1385 Об организации и проведении региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также проведении спортивных мероприятий по национальным видам спорта в части п.3.12. Спортивные мероприятия включаются в КПСМ на основании предложений (приложение N 1) физкультурно-спортивных организаций, подведомственных Министерству, и (или) аккредитованных спортивных федераций, и (или) муниципальных органов управления физической культурой и спортом Краснодарского края (далее - предложения).

Приказ № 134 от 11.02.2019 года нарушает Приказ от 14 сентября 2015 года № 1385 Об организации и проведении региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также проведении спортивных мероприятий по национальным видам спорта в части п. 3.18. Изменение наименования, сроков и мест проведения спортивных мероприятий, включенных в КПСМ, возможно только при условии согласования с Министерством и муниципальным образованием Краснодарского края, на территории которого было запланировано данное соревнование. Предложения с обоснованием необходимости внесения соответствующих изменений вносятся организаторами спортивного мероприятия не позднее чем за 20 дней до начала соревнований, за исключением случаев, когда такие изменения вносятся позже указанного срока из-за обстоятельств непреодолимой силы; п. 3.19. Изменения наименования, сроков и мест проведения спортивных мероприятий, включенных в календарные планы муниципальных органов управления физической культурой и спортом Краснодарского края, физкультурно-спортивных организаций, подведомственных Министерству, Спортивных федераций, ведомственных организаций, вносятся самостоятельно данными организациями; п. 3.20. Условия финансирования за счет средств краевого бюджета физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в КПСМ, устанавливаются в рамках выделенных и согласованных объемов финансирования по видам спорта и определяются действующим порядком финансирования спортивных мероприятий; п.3.21. Предложения по внесению дополнений в КПСМ представляются в Министерство с обоснованием необходимости внесения соответствующих дополнений с соблюдением процедуры, определенной настоящим Порядком; п. 3.22. Изменения и дополнения в КПСМ не вносятся в случаях представления документов, не соответствующих условиям настоящего Порядка.

Таким образом, Приказ № 134 от 11.02.2019 года за подписью заместителя министра физической культуры и спорта Краснодарского края В.Е. Пермякова:

1. Перечеркивает наши усилия (КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» и федераций шахмат муниципальных образований), направленные на достижение максимума спортивных мероприятий в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год Министерства спорта Российской Федерации, и лишает профессиональных шахматистов возможности достижения лучших спортивных результатов;

2. полностью нарушает качественную подготовку сборной команды края к спортивным соревнованиям Спартакиады учащихся России 2019 года, а также к первенству России среди мальчиков и девочек до 11 и до 13 лет, юношей и девушек до 15, до 17 и до 19 лет, юниоров и юниорок до 21 года;

3. срывает подготовку по организации и проведению юбилейного краевого соревнования «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций;

4. срывает турнир на Кубок губернатора Краснодарского края 2019 года.

Принимая во внимание выше сказанное, КОО Федерация шахмат Краснодарского края просит главу администрации (губернатора) Краснодарского края:

1. Отменить Приказ за подписью заместителя министра физической культуры и спорта Краснодарского края В.Е. Пермякова от 11.02.2019 года № 134 .

2. Поручить сформировать рабочую группу в составе представителей Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» с целью скорейшего утверждения Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год ШАХМАТЫ (код вида спорта – 0880002511Я), ранее представленного в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (Приложение 1)

Также просим Прокурора Краснодарского края:

Провести прокурорскую проверку законности действий (бездействия) заместителя министра физической культуры и спорта Краснодарского края В.Е. Пермякова и принять меры прокурорского реагирования на факты нарушения законов и нормативных актов Российской Федерации и Краснодарского края со стороны должностных лиц министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта».