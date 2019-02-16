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Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

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РШФ пополнила библиотеку «Сириуса» современной шахматной литературой

Гроссмейстер Ян Непомнящий провел мастер-класс для юных слушателей 

Гроссмейстер Ян Непомнящий и исполнительный директор РШФ Марк Глуховский посетили образовательный центр «Сириус» в Сочи. Ян Непомнящий провел мастер-класс для учащихся шахматного направления: подробно разобрал свою партию против Владимира Крамника, сыгранную в январе нынешнего года на супертурнире в Вейк-ан-Зее, и ответил на вопросы юных шахматистов.  

Исполнительный директор Российской шахматной федерации и член Экспертного совета «Сириуса» Марк Глуховский подарил воспитанникам Центра библиотеку современной шахматной литературы. 

«Благодаря этим книгам вы получите возможность развивать свое мышление и понимание шахмат, повышать свой профессиональный уровень. За каждой партией скрывается отдельный мир. Внимательно изучая, например, комментарии Владимира Крамника, вы сможет поднять свой уровень сразу на несколько десятков, а то и сотен пунктов рейтинга. Библиотека будет доступна всем, кто любит шахматы, не только спортивному направлению», – рассказал Марк Глуховский, передавая книги, изданные Российской шахматной федерацией и другими ведущими российскими издательствами. 

Школьники Центра смогут прочесть учебники выдающегося тренера Марка Дворецкого, книги знаменитых современных гроссмейстеров Бориса Гельфанда и Алексея Дреева, Владимира Тукмакова и Алексея Кузьмина, сборники «Современные шахматы: взгляд изнутри», основанные на избранных материалах журнала «64 – Шахматное обозрение», и многие другие – всего 60 различных наименований, а общее число книг – свыше 250. Есть среди них и работы тренеров шахматного направления «Сириуса» Михаила Шерешевского и Константина Сакаева. 

Два года назад экс-чемпион мира Владимир Крамник, который курирует шахматное направление «Сириуса», помог своим американским коллегам гроссмейстеру Льву Альбурту и мастеру Джону Крумиллеру в работе над книгой, посвященной матчу на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным (Нью-Йорк, 2016 год). Владимир глубоко проанализировал каждую партию по отдельности и ход матча в целом и, дополняя оценки авторов, поделился с читателями своими выводами. Ассоциация шахматных журналистов США высоко оценила этой труд, который был признан «Книгой года». В знак благодарности Л. Альбурт и Дж. Крумиллер безвозмездно передали Российской шахматной федерации права на издание этой книги на русском языке, попросив федерацию пополнить библиотеку «Сириуса» современной шахматной литературой. Отметим, что специально для русского издания книги предисловие написал вице-чемпион мира Сергей Карякин.

 

Фотографии предоставила пресс-служба "Сириуса" 

http://ruchess.ru/news/all/rshf_popolnila_biblioteku_siriusa_sovremennoy_shakhmatnoy_literaturoy/

 

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