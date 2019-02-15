15 февраля 2019 года гостем муниципального образования Успенский район стал Президент Федерации шахмат Краснодарского края, Член наблюдательного Совета Федерации шахмат России, - Сметана Владимир Васильевич.

Владимир Васильевич посетил МБОУСОШ №1 с. Успенского, где принял участие в празднике шахмат «В шахматном королевстве» и турнире, посвященном 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, который проходил в рамках месячника оборонно- массовой и военно- патриотической работы.

В приветственном слове, обращаясь к ребятам, Владимир Васильевич Сметана рассказал о перспективах развития шахмат в школе, о проводимом конкурсе среди образовательных организаций края на лучшее преподавание шахмат, а также о 50-летии краевого первенства по шахматам «Белая Ладья».

Владимир Васильевич от имени Благотворительного фонда Тимченко, подарил образовательной организации ценные подарки: учебно-методическую литературу по шахматам «Шахматная школа», рабочие тетради для шахматистов, магнитную шахматную доску, шахматные наборы и часы.

В ответном слове директор школы Осипова Лора Абрамовна и учащиеся поблагодарили Благотворительный фонд Тимченко и лично Владимира Васильевича за особое внимание и помощь, которую они оказывают школам в развитии шахматного движения и интеллектуальном развитии подрастающего поколения.

На торжественном мероприятии Король и Королева шахматного королевства рассказали об истории развития шахмат в России, о людях, которые внесли весомый вклад в развитие шахмат в нашей стране, а также о реализации краевого проекта «Шахматы в школе», старт которому был дан 3 года назад.

Ребята, представляющие шахматные фигуры, рассказали о правилах игры в шахматы и о значении каждой фигуры на шахматной доске. Победитель школьного этапа муниципального конкурса чтецов «Мы гордимся вашим подвигом» Захарян Диана прочитала стихотворение Ильи Эренбурга «В мае 1945». Открытие завершилось ярким выступлением детской эстрадной студии «Индиго».

Затем Владимир Васильевич Сметана принял участие в шахматном турнире, пообщался с юными игроками. Он пожелал ребятам дальнейших успехов в освоении шахматной науки и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

http://uspschool1.ucoz.ru/news/v_shakhmatnom_korolevstve/2019-02-15-1332?fbclid=IwAR183sYuasgBZtLjhItBiXdRiN34DXiNjbCGpLB8BWrKao1MTxtqZ0xVOAo