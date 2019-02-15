В Краснодаре завершился III Открытый чемпионат по шахматам среди журналистов, участие в котором приняли представители ведущих СМИ региона и студенты журфака. На этот раз организаторы вышли за рамки привычных соревнований и пригласили на турнир совсем юных шахматистов и звезд отечественного спорта.

Я же провел сеанс одновременной игры на 10 досках, на семи из которых удалось одержать победу. В мою пользу сложилась и традиционная выставочная партия по блицу.

Также почетными гостями чемпионата стали: олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева, олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Гаслстян, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко, президент Благотворительного фонда «Доступный спорт» и председатель Федерации спортивных журналистов Кубани Максим Осадник.

Отмечу, что организаторы предложили очень интересный и увлекательный формат. Дружеская атмосфера располагает к хорошему проведению досуга и неформальному общению. Вместе с нами сыграли дети и проявили себя настоящими бойцами. Крайне важно, что турнир был бесплатным для всех его участников. Мы делаем одно общее дело: популяризируем спорт в целом, а в данном случае — шахматы.

https://www.facebook.com/dmitriypirogduma/posts/2219275931673734