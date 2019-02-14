МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассчитывает, что Владимир Путин посетит в июне в Сочи всероссийские соревнования по шахматам среди команд общеобразовательных организаций "Белая ладья", если главе государства позволит график.

"Конечно, мы будем его (Путина – ред.) приглашать, потому что "Белая ладья" серьезно возмужала как турнир, превратилась не просто в любительские российские, а в международного уровня соревнования", - сказал журналистам Песков, являющийся также председателем попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ).

По его словам, на "Белую ладью" приезжают из Западной Европы, Азии, там соревнуются очень умные школьники, подающие большие надежды. "Поэтому будем президента приглашать. Если ему рабочий график позволит, я уверен, он (приедет – ред.)", - заключил Песков, отметив, что глава государства "всегда проявляет большой интерес к шахматам и шахматистам".

По информации на сайте РШФ, финальный этап "Белой ладьи" пройдет с 1 по 11 июня в Сочи.

https://rsport.ria.ru/20190211/1550702312.html