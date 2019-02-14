Российский шахматист 29 января объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков надеется, что гроссмейстер Владимир Крамник, объявивший о завершении карьеры, продолжит передавать свой опыт молодому поколению шахматистов.

"Крамник - действительно великий, но мы надеемся, что, уходя, он все-таки до конца не уходит", - сказал Песков на просьбу прокомментировать завершение карьеры Крамника. Глава попечительского совета ФШР рассчитывает, что гроссмейстер "будет передавать свой опыт, свой талант молодому поколению, что он, кстати, начал делать уже много лет назад". В частности, Песков обратил внимание на успешную работу школы Крамника.

"Я не знаю, точной статистики нет, но по крайней мере дети, которые занимаются шахматами, они практически не подвержены каким-то плохим привычкам. Не бывает наркоманов- шахматистов, это очень позитивное явление", - заметил Песков.

Крамник объявил о завершении карьеры 29 января после супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее, на котором 43-летний гроссмейстер разделил последнее, 14-е место, с голландцем Йорденом ван Форестом. Тогда он заявил о том, что "сфера детского образования в шахматах кажется очень перспективной". "Было проведено много исследований, которые показали, что занятия шахматами в школах повышают успеваемость у детей".

"У меня есть крупный проект в этой сфере, идея в том, чтобы связать шахматы с детьми, школами, образованием. У меня много идей, и я собираюсь заняться данным проектом", - сказал Крамник.

Крамник являлся чемпионом мира с 2000 по 2006 год по версии Профессиональной шахматной ассоциации (организация, созданная в 1993 году в результате конфликта в Международной шахматной федерации). В 2006 году титулы чемпиона мира вновь были объединены - Крамник выиграл в объединительном матче у болгарина Веселина Топалова, став 14-м чемпионом мира. В 2007 году уступил мировую шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду.

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