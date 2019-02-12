8 февраля завершилось первенство МО город Армавир 2019 года по шахматам. В турнире приняло участие 261 человек (136 мальчиков, 44 юношей, 63 девочки, 18 девушек) в 9 возрастных группах:

1.Мальчики до 9 лет – 25 человек, победителем стал Леванов Богдан, 2 место Шулепов Данил, 3 место Артемов Добромир;

2.Девочки до 9 лет – 14 человек, победителем стала Карян Седа, 2 место Науменко Екатерина, 3 место Сапрыкина Ольга;

3.Мальчики до 11 лет – 67 человек, победителем стал Алчаков Артём, 2 место Цишецкий Алексей, 3 место Оганесов Эдуард;

4.Девочки до 11 лет – 31 человек, победителем стала Лобоцкая Марина, 2 место Глинова Екатерина, 3 место Пушкарь Валерия;

5.Мальчики до 13 лет – 44 человека, победителем стал Иванов Тимур, 2 место Бондаренко Радомир, 3 место Аветисов Родион;

6.Девочки до 13 лет – 18 человек, победителем стала Карян Анна, 2 место Гааг Лилия, 3 место Максимович Илона;

7.Юноши до 15 лет – 28 человек, победителем стал Хаммербек Артур, 2 место Саркисов Степан, 3 место Власенко Богдан;

8.Девушки до 15 лет, 17 лет и 19 лет играли вместе – 18 человек, победителем до 15 лет стала Волкорез Руслана, 2 место Ткаченко Валерия, 3 место Пушинская Альбина; победителем до 17 лет стала Геворкян Ани; победителем до 19 лет стала Калинина Софья;

9.Юноши до 17 лет и 19 лет играли вместе – 16 человек, победителем до 17 лет стал Алчаков Эдуард, 2 место Глинов Илья, 3 место Кучеренко Максим; победителем до 19 лет стал Стрепетов Иван, 2 место Иванов Владислав, 3 место Жихарев Филипп.

Информацию предоставил Хвыча Сафарбиевич Шурдумов