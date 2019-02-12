Перспективы развития шахмат в гимназии N1 обсуждались на встрече директора гимназии, депутата Совета города Туапсе, Ольги Тюльпановой и президента Федерации шахмат г. Туапсе и Туапсинского района Василия Грушева.

Василий Грушев вручил руководителю образовательного учреждения благодарственное письмо, отметив весомый вклад в популяризацию и развитие шахмат в г.Туапсе.

Гимназия N1 активно поддержала инициативу развития шахмат в школах. С начала нового учебного года учащиеся начальных классов изучают здесь основы игры в шахматы. Приобретён необходимый инвентарь, демонстрационное панно, оборудован кабинет. Кроме того, ученики гимназии показывают достойные результаты на городских и районных турнирах.

Как отметил Василий Грушев, Федерация шахмат г. Туапсе и Туапсинского района будет и далее содействовать развитию шахмат в образовательных учреждениях Туапсинского района.

Информацию предоставил Василий Грушев