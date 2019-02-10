10 февраля завершилось открытое личное первенство МО Павловский район по быстрым шахматам.

Участвовало 20 шахматистов различных возрастов, турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров, с 45-минутным контролем времени каждому из соперников.

Чемпионом района в третий раз стал менеджер одной из Ростовских фирм - М. Понужаев, (1984 г. р. в 2018 г. переехал в ст.Павловскую из Крыловской) до этого он уже был первым в наших чемпионатах в 2013 и 2015 годах. Победитель прошел турнирную дистанцию без поражений, в его активе 8 очков (7 побед и две ничьи).

Вице- чемпион Д. Кашкаха набрал 7,5 очков и занял второе место.

А. Гуков и Б. Натальный набрали по 6,5 очков и для определения «бронзового» призера, пришлось учитывать дополнительные показатели, в итоге на третьем месте А.Гуков.

Среди ветеранов с 6 очками первенствовал В. Давиденко, по 5 очков набрали И.Пузырный, Е. Макаров, В. Чурюмов и Н. Камынин, снова пришлось вычислять дополнительные показатели. В результате «серебро» у И.Пузырного из Крыловского района, «бронзовым» призером стал Е. Макаров, отметивший в этот день свое 78-летие.

У школьников чемпионский кубок завоевал ученик 11 класса СШ№1 Е. Бескопыльный, в его копилке 5 очков, на второй ступени пьедестала К. Патрушева набравшая 4 очка, третьим стал А.Беспалый у которого 3,5 очка, оба призера из ст.Октябрьской Крыловского района.

Все призеры награждены медалями и грамотами, чемпионам в своих категориях вручены оригинальные кубки отдела по физической культуре и спорту АМО Павловский район.

Информацию предоставил Давиденко Василий Данилович