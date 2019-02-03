Краевая общественная организация "федерация шахмат краснодарского края"

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае

News

Турниры в городах Краснодарского края

ШАХМАТНЫЕ ШКОЛЫ И КЛУБЫ В КРАЕ

Новости о шахматах

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

На сайте

Сейчас 91 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Последние авторы

Популярные посты

Новое в блогах

Подписаться на эту RSS-ленту

Популярные блогеры

Обзор квалификационного турнира по шахматам в г. Туапсе

В Туапсе состоялся квалификационный турнир по шахматам. Впервые турнир проводился с обсчетом российского рейтинга, то есть результаты спортсменов вошли в общероссийскую рейтинговую систему.

Около 30 спортсменов из Туапсе и Туапсинского района приняли участие в шахматных баталиях.  

Организатором состязаний стала Федерация шахмат г. Туапсе и Туапсинского района. 

В группе А (среди взрослых) победил Александр Корниюк. Отметим, что Саше – 13 лет, но его рейтинг дает ему право играть в этой категории. Александр – ученик 11 школы, тренируется он в клубе шахмат «Дебют». 2-е место в группе — у Валентина Гайгальника, 3-й результат показал Анатолий Ножка. 

В группе В (здесь соревновались дети) 1 место занял Павел Дорошенко. Он учится в гимназии №1, а занимается шахматами в Центре развития творчества детей и юношества. «Серебро» — у Артура Костаняна, 3-е место завоевал Мирсад Смайлович.   

Как рассказал президент Федерации шахмат Туапсе и Туапсинского района Василий Грушев, свой опыт и мастерство шахматисты будут только наращивать. В феврале и марте их ждет целый ряд соревнований.  Уже в эти выходные стартует Открытый Чемпионат города Туапсе и Туапсинского района. 15-16 февраля состоится муниципальный этап состязаний «Белая ладья» среди школьников, 17 февраля — Первенство города среди детей. 

Ну, а с 19 марта по 2 апреля Туапсинский район будет принимать Первенство Краснодарского края по шахматам. 

Информацию предоставил Грушев Василий Сергеевич

 

 

Нравится
Social buttons
Предыдущие новости на сайте:

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

Владимир Владимирович Путин

Президент России

Дмитрий Анатольевич Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации

Аркадий Владимирович Дворкович

Президент ФИДЕ

Кирсан Николаевич Илюмжинов

Экс-Президент ФИДЕ

Песков Дмитрий Сергеевич

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь Президента России

Игорь Евгеньевич Левитин

Помощник Президента Российской Федерации

Александр Дмитриевич Жуков

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации

Александр Геннадиевич Хлопонин

Заместитель председателя правительства Российской Федерации

Юрий Иванович Лобанов

Международный арбит

Аслан Газизович Бешуков

Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Георгий Семенович Купальян

Президент Федерации шахмат города Краснодара

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Кирилл Брызгалин

Президент Шахматной федерации города Сочи

Мясников Данил Вадимович

Президент Шахматной федерации города Туапсе

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

Константин Георгиев

Президент шахматной федерации г. Геленджика

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

Павел Трегубов

Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

FIDE title - Grand Master

Борис Савченко

FIDE title - Grand Master

Антон Демченко

FIDE title - Grand Master

Михаил Панарин

FIDE title - Grand Master

Мелори Бедия

FIDE title - Grand Master