В Туапсе состоялся квалификационный турнир по шахматам. Впервые турнир проводился с обсчетом российского рейтинга, то есть результаты спортсменов вошли в общероссийскую рейтинговую систему.

Около 30 спортсменов из Туапсе и Туапсинского района приняли участие в шахматных баталиях.

Организатором состязаний стала Федерация шахмат г. Туапсе и Туапсинского района.

В группе А (среди взрослых) победил Александр Корниюк. Отметим, что Саше – 13 лет, но его рейтинг дает ему право играть в этой категории. Александр – ученик 11 школы, тренируется он в клубе шахмат «Дебют». 2-е место в группе — у Валентина Гайгальника, 3-й результат показал Анатолий Ножка.

В группе В (здесь соревновались дети) 1 место занял Павел Дорошенко. Он учится в гимназии №1, а занимается шахматами в Центре развития творчества детей и юношества. «Серебро» — у Артура Костаняна, 3-е место завоевал Мирсад Смайлович.

Как рассказал президент Федерации шахмат Туапсе и Туапсинского района Василий Грушев, свой опыт и мастерство шахматисты будут только наращивать. В феврале и марте их ждет целый ряд соревнований. Уже в эти выходные стартует Открытый Чемпионат города Туапсе и Туапсинского района. 15-16 февраля состоится муниципальный этап состязаний «Белая ладья» среди школьников, 17 февраля — Первенство города среди детей.

Ну, а с 19 марта по 2 апреля Туапсинский район будет принимать Первенство Краснодарского края по шахматам.

Информацию предоставил Грушев Василий Сергеевич