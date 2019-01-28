27 января во Дворце творчества г. Новороссийска завершились квалификационные турниры по быстрым шахматам, в которых приняли участие 85 любителей шахмат!
Победителями турниров стали:
Группа А - 1.Донцов Сергей, 2.Ятченко Леонид, 3.Недоросков Артем, лучшая среди девушек Чижкова Алена;
Группа Б - 1.Исаев Николай, 2.Дяченко Даниил, 3.Иванов Сергей, среди девочек 1.(2 в общем зачете) Бевзенко Анастасия, 2.(3 общий зачет) Огиря Екатерина, 3.Шевелева Мария;
Группа В - 1.Кожухов Артем, 2.Моторный Иван, 3.Прокопец Артем, среди девочек 1.Поцхораиа Кира. 2.Ткаченко Екатерина, 3.Терентьева Валерия;
Группа Г - 1.Бурнус Матвей, 2.Шевырталов Рома, 3.Никулин Марк. среди девочек 1.Скоморохова Екатерина, 2.Азарова Варя, 3. Обора Анна, Платунова Дарья.
Поздравляем!
Информацию предоставил Евгений Бондаренко