Орг. Комитет турнира по шахматам «Знание. Сочи 2019» приглашает всех, кому интересен мир шахмат принять участие в нашем турнире, который состоится в марте 2019 года на базе санаторно-курортного комплекса «Знание» в Адлерском районе г. Сочи.
Турнир проводится с целью популяризации шахмат и здорового образа жизни, выявления сильнейших шахматистов – полупрофессионалов, повышения их профессионального мастерства.
Призовой фонд > 50 000 рублей.
Дополнительно – ценные призы и подарки для участников и победителей, в т.ч. Сертификаты на отдых в санатории «Знание» в любые даты 2019 года и др.
Непосредственное проведение спортивного соревнования и судейство осуществляет Школа шахмат «Шахматное искусство». Главный судья соревнований – Николай Дмитриевич Богданов, контактный телефон +7 (952) 738-77-75.
Официальный Партнер по размещению участников – туроператор «Здоровый мир – Сочи», Бесплатная линия 8 (800) 550-31-73, ответственный сотрудник Елена Гусева, моб. и watsapp +7 (988) 955-55-75.
Размещение в санатории и Официальная регистрация – с 15 до 16 часов 15 марта.
Начало первого тура – в 14.00 16 марта.
Закрытие турнира и вручение наград – в 12.00 18 марта.
Турнир проводится по возрастным и уровневым группам:
Турнир «А» (рейтингисты) – дети и взрослые, имеющие рейтинг РШФ, ФИЛЕ на дату проведения турнира любого пола и возраста, мужчины и женщины играют вместе, зачет по возрастам отдельный.
Турнир «Б» (без рейтинга) – дети и взрослые любого пола и возраста, мужчины и женщины играют вместе, зачет по возрастам отдельный.
Спортивное соревнование проводится по швейцарской системе в 11 туров по 15 минут на партию каждому сопернику. При проведении турнира применяется компьютерная жеребьевка с использованием программы SWISS MANAGER.
Полный текст Положения о турнире высылаем сразу по Вашему запросу!
Участие в турнире и турнирный взнос:
В турнире могут участвовать все желающие вне зависимости от пола и возраста.
К участию допускаются все шахматисты, сделавшие взнос:
200 руб. - для проживающих в санатории «Знание»
1000 руб. – шахматисты сторонних организаций и тренеров, не проживающих в санатории и прошедших регистрацию в Орг. Комитете.
Все взносы уплачиваются при регистрации и направляются исключительно в Призовой фонд турнира!
Организаторы оставляют за собой право фото и видеосъемки участников турнира для последующего размещения на сайте компаний-организаторов мероприятия.
Стоимость размещения для участников на базе санатория «Знание» проживание и 3-разовое питание, бассейн:
5700 руб./3 суток с человека при 2-местном размещении;
7500 руб./3 суток с человека при 1-местном размещении;
Для уточнения деталей и/или записи на участие – Бесплатная линия 8 (800) 550-31-73.