Краевая общественная организация "федерация шахмат краснодарского края"

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

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Любителям и профессионалам мира шахмат! Приглашаем!

 

Орг. Комитет турнира по шахматам «Знание. Сочи 2019» приглашает всех, кому интересен мир шахмат принять участие в нашем турнире, который состоится в марте 2019 года на базе санаторно-курортного комплекса «Знание» в Адлерском районе г. Сочи.

Турнир проводится с целью популяризации шахмат и здорового образа жизни, выявления сильнейших шахматистов – полупрофессионалов, повышения их профессионального мастерства.

Призовой фонд  > 50 000 рублей.

Дополнительно – ценные призы и подарки для участников и победителей, в т.ч. Сертификаты на отдых в санатории «Знание» в любые даты 2019 года и др.

Непосредственное проведение спортивного соревнования и судейство осуществляет Школа шахмат «Шахматное искусство». Главный судья соревнований – Николай Дмитриевич Богданов, контактный телефон +7 (952) 738-77-75.

Официальный Партнер по размещению участников – туроператор «Здоровый мир – Сочи», Бесплатная линия 8 (800) 550-31-73, ответственный сотрудник Елена Гусева, моб. и watsapp +7 (988) 955-55-75.

Размещение в санатории и Официальная регистрация – с 15 до 16 часов 15 марта.

Начало первого тура – в 14.00 16 марта.

Закрытие турнира и вручение наград – в 12.00 18 марта.

Турнир проводится по возрастным и уровневым группам:

Турнир «А» (рейтингисты) – дети и взрослые, имеющие рейтинг РШФ, ФИЛЕ на дату проведения турнира любого пола и возраста, мужчины и женщины играют вместе, зачет по возрастам отдельный.

Турнир «Б» (без рейтинга) – дети и взрослые любого пола и возраста, мужчины и женщины играют вместе, зачет по возрастам отдельный.

Спортивное соревнование проводится по швейцарской системе в 11 туров по 15 минут на партию каждому сопернику. При проведении турнира применяется компьютерная жеребьевка с использованием программы SWISS MANAGER.

Полный текст Положения о турнире высылаем сразу по Вашему запросу!

Участие в турнире и турнирный взнос:

В турнире могут участвовать все желающие вне зависимости от пола и возраста.

К участию допускаются все шахматисты, сделавшие взнос:

200 руб. - для проживающих в санатории «Знание»

1000 руб. – шахматисты сторонних организаций и тренеров, не проживающих в санатории и прошедших регистрацию в Орг. Комитете.

Все взносы уплачиваются при регистрации и направляются исключительно в Призовой фонд турнира!

Организаторы оставляют за собой право фото и видеосъемки участников турнира для последующего размещения на сайте компаний-организаторов мероприятия.

Стоимость размещения для участников на базе санатория «Знание» проживание и 3-разовое питание, бассейн:

5700 руб./3 суток с человека при 2-местном размещении;

7500 руб./3 суток с человека при 1-местном размещении;

Для уточнения деталей и/или записи на участие – Бесплатная линия 8 (800) 550-31-73.

 

 

 

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