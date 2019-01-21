Закончился турнир на кубок СПК "Знамя Ленина" в станице Старощербиновской.

Наша команда города Ейска и Ейского района заняла почётное 2 место! Бескорсов Николай занял 1 место в категории 2008 год и младше. Поздравляем всех детей и родителей! Так же от души поздравляем и благодарим тренеров Константинова Дмитрия Васильевича, Казакова Александра Владимировича!

Спасибо организаторам турнира! Призы были достойные, кубки красивые, организация отличная, и все было динамично!

Информацию предоставил Казаков Александр Владимирович