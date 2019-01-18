Недавно исполнилось 100 дней с того момента, как ФИДЕ возглавила новая команда во главе с президентом Аркадием Дворковичем. В интервью с Владимиром Барским для "Спорт-Экспресс" глава ФИДЕ ответил на многие актуальные вопросы: проблема читерства, розыгрыш мирового титула, реформы в международной шахматной организации

– На днях исполнилось 100 дней с того момента, как вас избрали президентом ФИДЕ. Не юбилей, конечно, но повод, чтобы подвести первые итоги работы на новом посту.

– Да, мы как раз шутили на эту тему на недавнем совещании правления ФИДЕ: "Сто дней после приказа!" Столько событий, столько встреч – даже не верится, что они уложились в такой короткий промежуток. Хотя правильнее, наверное, говорить обо всем периоде, когда я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ФИДЕ. Спасибо Российской шахматной федерации и ее президенту Андрею Филатову за то, что номинировали меня, а потом активно поддерживали во время предвыборной кампании.

– В качестве кандидата вам пришлось немало путешествовать. Вы легкий на подъем человек?

– Вообще-то да, мне всегда интересно приобретать новый жизненный опыт. За последние полгода я побывал в десятках стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки; вот только до Австралии еще не добрался! Огромную работу проделали мои соратники: Маир Мамедов, Башар Куатли, Чжу Чэнь, Виорел Бологан, Эмиль Сутовский, мой друг Игорь Коган, дружная команда РШФ (предвыборный штаб возглавлял ее исполнительный директор Марк Глуховский) и многие другие. Без этой поддержки мне вряд ли удалось бы одержать победу на выборах.

– Ваш главный конкурент Георгиос Макропулос сначала говорил, что не хочет становиться президентом ФИДЕ. Не ожидали, что он потом передумает и окажет настолько упорное сопротивление на выборах, что дело дойдет до судебных разборок?

– Я все-таки не новичок в шахматном мире и потому был готовым к любым неожиданностям. Высокопрофессиональные юристы помогли ответить на все вопросы и отстоять нашу позицию. Искренне надеюсь, что в дальнейшем все спорные вопросы мы будем решать исключительно за столом переговоров. Мы всегда готовы выслушать любую точку зрения.

Женщины переходят на мужскую формулу.

– За последние три месяца ФИДЕ провела несколько важнейших соревнований: чемпионат мира среди женщин в Ханты-Мансийске, матч на первенство мира в Лондоне и чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу в Санкт-Петербурге. Довольны их организацией?

– В Ханты-Мансийске организация была, как всегда, на высоком уровне. Спасибо губернатору региона Наталье Комаровой за поддержку В сентябре нынешнего года в Югре пройдет Кубок мира, а в 2020 году – Всемирная шахматная Олимпиада. Подготовка к этим соревнованиям уже началась. С огромным интересом я следил за финальным матчем Цзюй Вэньцзюнь (Китай) с россиянкой Екатериной Лагно. Катя лидировала по ходу матча, но в концовке ей, очевидно, не хватило сил: Цзюй сравняла счет, а потом сумела победить на тай-брейке. Поздравляю китайскую шахматистку: кажется, впервые в истории действующей чемпионке мира удалось отстоять свое звание в турнире, проходившем по нокаут-системе. Но и Екатерина заслуживает самых добрых слов: буквально за месяц до начала чемпионата она в четвертый раз стала мамой и, тем не менее, смогла продемонстрировать великолепную игру! А в конце года она стала чемпионкой мира по блицу. Браво!

– Почему вы решили реформировать систему розыгрыша первенства мира среди женщин?

– Многие высказывали недовольство тем, что она очень запутанная. С этого года мы переходим к такой же формуле, как у мужчин: чемпионка будет защищать свое звание в матче против победительницы турнира претенденток. Отобраться в него можно будет либо по рейтингу, либо по результатам Кубка мира. Все шахматистки, которые имели право участия в турнире по нокаут-системе, сохраняют это право. Никто не пострадает, при этом добавляется новый турнир с очень высоким для женских шахмат призовым фондом в 200 тысяч долларов. Я признателен президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, который пригласил к себе это новое соревнование.

В Лондоне "броня" взяла верх над "снарядом"

– В лондонском матче Магнуса Карлсена и Фабиано Каруаны все 12 партий с классическим контролем завершились вничью, что вызвало шквал критики. Собирается ли ФИДЕ менять систему розыгрыша?

– Матч прошел в очень упорной, увлекательной борьбе: и чемпион, и претендент продемонстрировали игру высочайшего уровня. 12 ничьих – это стечение обстоятельств: уже в первой партии Карлсен добился огромного перевеса, и если бы он довел его до победы, то сценарий оказался бы совсем иным. И в дальнейшем у обоих гроссмейстеров были отличные шансы на победу, но что поделать – в этом матче "броня" взяла верх над "снарядом". У матчей на первенство мира долгая история, можно сказать, это самый ценный наш "бренд". Тут если и нужны какие-то изменения, то проводить их следует крайне осторожно. Мы уже проводим широкий опрос профессионалов, и по его итогам примем решение. К слову, я очень благодарен экс-чемпионам мира Виши Ананду и Владимиру Крамнику за то, что они согласились стать советниками президента ФИДЕ: их опыт и знания нам очень нужны!

– Организация матча была на высоком уровне?

– При прежнем руководстве ФИДЕ передала права на организацию чемпионата мира и отборочных соревнований компании World Chess. Организованный ею турнир претендентов в Берлине (март 2018 года) вызвал немало нареканий и у игроков, и у зрителей, – а как следствие, остались недовольны и спонсоры. Мы сейчас плотно контролировали все вопросы, связанные с проведением матча, и мне кажется, он оказался организован вполне нормально. Однако по ряду вопросов у нас есть серьезные расхождения с компанией World Chess. Сама идея полной передачи прав на один из самых ценных активов ФИДЕ не кажется мне удачной. Идеально было бы сначала вернуть права, а затем на конкурсной основе выбирать организатора соревнований. Именно так работают все международные спортивные федерации, и ФИДЕ не должна быть исключением.

Одна из наших целей – организовать ротацию континентов при проведении чемпионатов мира. Хотим также привлекать к продвижению шахмат известных людей из разных сфер деятельности – от спорта до шоу-бизнеса, науки и культуры.

Такого шахматного ажиотажа не было давно

– Как проходила операция по спасению чемпионатов мира по рапиду и блицу?

– По спасению – это сильно сказано, но в целом "операция" прошла успешно! По договору с ФИДЕ эти престижные соревнования с очень высоким призовым фондом в 2018-2020 годах должны были проводиться в Саудовской Аравии. Прошлогодний чемпионат, судя по многочисленным отзывам, был организован хорошо, однако по политическим причинам в Эр-Рияд не смогли приехать шахматисты из ряда стран – из Израиля, Ирана, Катара. Некоторые ведущие игроки из других стран в знак протеста сами отказались от поездки. Мы же свою задачу видим в том, чтобы все игроки могли принять участие в соревнованиях. К счастью, нам удалось найти компромиссное решение: турниры были перенесены в Санкт-Петербург, но прошли они под патронажем короля Саудовской Аравии Салмана. Благодаря этому и поддержке российских спонсоров удалось обеспечить солидный призовой фонд в 1 миллион 150 тысяч долларов. При этом ни копейки бюджетных средств потрачено не было.

– Ожидали, что любители шахмат нашей северной столицы проявят такой интерес к соревнованию?

– Был приятно удивлен! Каждый день в центральный манеж Санкт-Петербурга приходили тысячи зрителей. Такого шахматного ажиотажа не было уже очень давно! Рад, что все получилось, хотя решения приходилось принимать очень быстро. Новый руководитель Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал нас, удалось быстро решить все организационные вопросы. И, конечно, нужно поблагодарить команду Российской шахматной федерации: без ее самоотверженной работы нам не удалось бы организовать такой шахматный праздник! И, разумеется, спасибо всем сильнейшим гроссмейстерам во главе с чемпионами мира Магнусом Карлсеном и Цзюй Вэньцзюнь за то, что приехали в Санкт-Петербург и показали яркую игру! Надеюсь, что сотрудничество между ФИДЕ и Саудовской Аравией продолжится в 2019 году.

В сети информационных технологий ФИДЕ отстала на 15 лет

– Что еще важного в ФИДЕ произошло за сто дней после выборов?

– На протяжении нескольких последних лет у ФИДЕ фактически не было полноценного банковского счета. Эту проблему удалось решить. Принят бюджет 2019 года, который в два с половиной раза больше предыдущего. Подписаны первые контракты между ФИДЕ и национальными федерациями. Мы вводим новые стандарты отчетности, чтобы видеть, как расходуются средства на развитие шахмат на всех континентах. Наш центральный офис скоро переедет из Афин в Лозанну, где находятся крупнейшие спортивные организации, такие как МОК и ФИФА. Заметно улучшилось представительство ФИДЕ в интернете, в первую очередь – в социальных сетях и на хостинговых платформах. Конечно, сто дней – срок недостаточный, но мы уже видим очень вдохновляющие цифры роста – по некоторым позициям они выросли на 200-300 процентов. Это только начало работы, потому что в этой сфере ФИДЕ отстала лет на 15. В планах на 2019 году – полная перестройка сайта ФИДЕ, запуск новых, важных для любителей и профессионалов онлайн-сервисов.

– Долгое время ФИДЕ старалась не замечать проблему читерства. Сейчас ситуация изменится?

– Она уже начала меняться! В Санкт-Петербурге контролеры могли в любой момент подойти с металлоискателем и проверить любого участника, будь то Магнус Карлсен, Виши Ананд или Борис Гельфанд. Рад, что ведущие гроссмейстеры отнеслись к этому с пониманием и с улыбкой на лице позволяли себя проверять. Конечно же, они вне подозрений, но эта вынужденная мера должна быть одинакова для всех, никто не должен отказываться от подобных проверок, чтобы изжить этот "шахматный допинг". Мы разрабатываем серьезный, комплексный план действий и будем неуклонно проводить его в жизнь.

– Какие задачи вы ставите перед ФИДЕ на ближайшие месяцы?

– Мы успешно провели "срочные" календарные турниры, которые были заявлены. Теперь надо определить формат, сроки и места проведения дальнейших соревнований. Подписать многолетние контракты со спонсорами, повысить качество проведения соревнований. Вывести из спящего состояния шахматы в развивающихся странах. В общем, планов много. Часть из них была заявлена в предвыборной программе, при этом мы постоянно встречаемся с новыми вызовами.

Текст интервью

http://ruchess.ru/news/all/arkadiy_dvorkovich_vse_eto_tolko_nachalo_raboty/