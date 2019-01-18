13 января в городе Армавире прошёл 9-ый шахматный турнир «Мемориал А. Карабахцяна» трагически погибшему…по быстрым шахматам

Талантливому молодому шахматисту в небольшом спортивном городе Армавире удалось достигнуть колоссальных результатов. В турнире приняло участие 58 шахматистов из 25 регионов России. Из них гроссмейстеры и международные мастера, мастера ФИДЕ, кандидаты в мастера спорта и несколько перворазрядников. Турнир завершился, и места распределились так:

1 место занял лидер шахматистов Кабардино-Балкарии Александр Козак

2 место у легенды быстрой игры из Ставрополя Олега Нечаева

3 место занял мастер ФИДЕ из Невинномысска Заур Текеев

Лучшим среди армавирских шахматистов стал кандидат в мастера спорта Валерий Ляшенко

Лучшей среди женщин: 1 разряд Виктория Еркина из Армавира

Лучший среди школьников: стал кандидат в мастера спорта Осман Пшмахов из Армавира

Все участники награждены специальными призами.

В заключении участники турнира выразили соболезнование «шахматной федерации» г.Армавира в утрате одного из сильнейших шахматистов г. Армавира Андраника Карабахцяна и поблагодарили за отличную организацию соревнований.

Информация Николая Ширшикова