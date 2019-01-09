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Личное первенство Анапа-19, классические шахматы, дети

С 3 по 8 января 2019 года прошло первенство муниципального образования города-курорта Анапа 2019 года по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет, до 11 лет, до 13 лет, среди юношей и девушек до 15 лет, до 17 лет.  

Лучшими стали: 

 

среди девочек 2010 г.р. и младше:  

1 место - Гордеева Светлана, 2 место - Атнагулова Мирра, 

среди мальчиков 2010 г.р. и младше:  

1 место - Съедин Матвей, 2 место - Попов Герман, 3 место-  Шуваев Глеб, 

среди девочек 2008-2009 г.р. 

1 место - Бондарь Кристина, 2 место-  Мелентьева Джерси, 3 место - Черская Анастасия 

среди мальчиков 2008-2009 г.р. 

1 место - Селиверстов Лев, 2 место - Чалый Степан, 3 место - Догадаев Сергей, 

среди девочек 2006-2007 г.р. 

1 место - Рябенко Арина, 2 место - Жарикова Арина, 3 место - Силкина Мария 

среди мальчиков 2006-2007 г.р. 

1 место - Романюта Илья, 2 место - Ад-Абзатов Эмир, 3 место - Зиринов Давид, 

среди девочек 2004-2005 г.р. 

1 место - Старостина Александра, 2 место -Бреус Анастасия, 

среди мальчиков 2004-2005 г.р. 

1 место -Пономарев Евгений, 2 место -Бондарь Артем, 3 место -Мелентьев Давид, 

среди девочек 2002-2003 г.р. 

1 место -Черская Екатерина, 2 место -Мелентьева Михаила, 

среди мальчиков 2002-2003 г.р. 

Мхтарян Эдмон. 

 

Победители награждены медалями и грамотами. 

Главный судья соревнований - Шпакивский Николай Васильевич.

Информацию предоставил Борис Панченко

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